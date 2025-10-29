scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 29 October 2025: मकर राशि वाले किसी भी कार्य में दिखाएं बेईमानी, वरना भविष्य़ में होगा नुकसान

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 29 October 2025: अनैतिक तरीके से कमाए गए इस धन की सूचना किसी को न मिलने इस बात को लेकर आप काफी गंभीर है.  आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं. कि यदि किसी कार्य से प्राप्त प्रतिफल आपको दूसरों से छुपाना पड़ रहा है.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:-Five of swords 

दूसरे से बेईमानी करके प्राप्त किया धन आपकी आर्थिक स्थिति में काफी वृद्धि कर सकता हैं. इस बात से आप काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं.  किसी को तकलीफ देखकर अपने इस धन को प्राप्त कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि आपके कार्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति की मदद के बदले अपने इस धन को प्राप्त किया.  अनैतिक तरीके से कमाए गए इस धन की सूचना किसी को न मिलने इस बात को लेकर आप काफी गंभीर है.  आप इस बात को महसूस नहीं कर रहे हैं. कि यदि किसी कार्य से प्राप्त प्रतिफल आपको दूसरों से छुपाना पड़ रहा है.  तो यह आपके लिए भविष्य में बेहतर नहीं होगा. अगर यह इस बात आपके किसी उच्च अधिकारी के समक्ष आ गई.  तो शायद आपको इस नौकरी से बाहर जाना पड़ेगा.  किसी किसी नए कार्य की शुरुआत में आपके कुछ विरोधियों ने आपके खिलाफ अच्छी खासी अफवाहें फैला दी हैं. जिसके चलते उच्च अधिकारियों से आपको काफी बातें सुनना पड़ सकती हैं.  आप कुछ ऐसी योजना बना रहे हैं.  जिससे आप उन सहयोगियों को की सच्चाई अपने अधिकारियों के सामने ला सकें.  और उनके मान सम्मान में कमी आएं. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वहां ना चलाएं. लापरवाही और जल्दबाजी में किसी भी कार्य को का को करने से आपको चोट लग सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: परिवार में किसी बुजुर्ग की तबीयत खराब होने से काफी धन खर्च हो सकता हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों में आ रही गलतफहमियों को सुधार सकते हैं.  इससे आप दोनों के रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे. 

---- समाप्त ----
