Makar Tarot Rashifal 28 September 2025: मकर राशि वालों को होगा आर्थिक लाभ, लेनदेन से बचें

मकर (Capricorn):-

Cards:- Sevan of wands

आगे आने वाला समय कुछ ऐसी चुनौतियों का सामना आपसे करा सकता हैं. जिनका मुकाबला करने के लिए आपको अपने धैर्य और संयम का सहयोग लेना पड़ेगा. हालांकि इन चुनौतियों से बाहर निकलना उतना मुश्किल नहीं होगा. फिर भी बिना सहनशीलता, आत्मविश्वास और धैर्य के आप इन चुनौतियों पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे. कार्य क्षेत्र में आपकी पदोन्नति उच्च पद पर करने का उच्च अधिकारियों का निर्णय कई सहयोगियों को पसंद नहीं आ रहा है. हो सकता है, कि इसके चलते वह आपके खिलाफ कोई साजिश करने की योजना बनाएं. ऐसी स्थिति में आपको सजग और सावधान रहने की आवश्यकता हैं. किसी भी कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. अगर कोई व्यक्ति बार-बार आपके कार्यों के बीच में हस्तक्षेप कर रहा है. तो उसको इस बात का एहसास जरूर करवाएं. किआप उस कार्य को करने में सक्षम है. दूसरों के समक्ष अपनी कमजोरी व्यक्त न करें. सामने वाला आपकी कमजोरी का भरपूर फायदा उठाकर आपको नुकसान पहुंचा सकता है. अपने आत्मविश्वास और मनोबल को ऊंचा रखें. किसी भी स्थिति में अपने कदम पीछे ना हटाए.

स्वास्थ्य: अनजान लोगों के साथ व्यर्थ की बहस से बचाव करें. हो सकता हैं,कि किसी की मंशा आपको चोट पहुंचाने की बनी हुई हो. जिस कारण वह ये सारे कृत्य कर रहा है हो.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से पुरस्कार स्वरूप या लॉटरी से अच्छी खासी धनराशि प्राप्त हो सकती है. इस धनराशि को सामाजिक सेवा के कार्य में लगा सकते हैं.

रिश्ते: जिसका व्यवहार आपके साथ सही नहीं है. उसके साथ ज्यादा नम्रतापूर्ण व्यवहार करना आपकी बेवकूफी है.

