Makar Tarot Rashifal 28 October 2025: मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 28 October 2025: विवाह के लिए आए कई प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव सभी परिजनों को अच्छे लग सकते हैं.  इनमें से सही प्रस्ताव का चयन कर अच्छे से जांच परख करने के बाद आप सामने वालों को अपनी सहमति बता सकते हैं.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Seven of cups

इस समय आप महसूस कर सकते हैं.  कि आपके जीवन पथ पर आगे बढ़ाने के क्रम में अनेक खतरे और चुनौतियां आ रहे हैं.  इन खतरों का सामना करते हुए आपको सतर्क और सावधान रहकर आगे बढ़ाने का प्रयास करते रहना चाहिए.  कार्य क्षेत्र में कुछ अच्छे अवसर आते  नजर आ रहे हैं.  इनमें से सर्वाधिक उचित अवसर का चयन करने हेतु अपनी नजर पैनी रखकर अनेक अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ का चुनाव करें.  आपके विरोधी भी इस समय सक्रिय हो सकते हैं. अतः अवसरों का चयन सावधानी पूर्वक करने का प्रयास करें.   किसी भी लुभावने अवसर को लेकर दिगभ्रमित ना हो.  कई बार हम झूठी आशा या गलत निर्णय के चलते सही अवसर का चयन नहीं कर पाते और ना ही चयनित अवसर का उचित लाभ उठा पाते हैं.  ऐसी स्थितियों से बचने का प्रयास करें.  सावधानी से उचित मार्ग चुनकर आप आगे अच्छे सुख और लाभ की कल्पना कर सकते हैं.  विवाह के लिए आए कई प्रस्तावों में से कुछ प्रस्ताव सभी परिजनों को अच्छे लग सकते हैं.  इनमें से सही प्रस्ताव का चयन कर अच्छे से जांच परख करने के बाद आप सामने वालों को अपनी सहमति बता सकते हैं. भावुकता में आकर कोई भी ऐसा निर्णय न लें.  जिसमें आपको बाद में पछताना पड़े.  इस समय इस बात की कल्पना ना करें.  कि कैसे कम समय में बिना अधिक मेहनत किए सब कुछ प्राप्त किया जा सकता हैं. इस कश्मकश की स्थिति से बाहर निकाल कर मेहनत और लगन के साथ सफलता प्राप्त करने का प्रयास करें. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य समस्या छोटी हो या बड़ी.  उसके प्रति लापरवाह ना हो.  

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार लंबे समय बाद वापस मिलने की उम्मीद से आप प्रसन्न हो सकते हैं. 

रिश्ते: जो बीत चुका हैं . उन यादों में बार-बार लौटने की जगह, आगे बढ़ना भविष्य के लिए बेहतर रहेगा. 

