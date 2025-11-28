scorecardresearch
 
Makar Tarot Rashifal 28 November 2025: ऋण ले सकते हैं, ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 28 November 2025: ऋण लेने की कोशिश में बाधाएं आ सकती हैं. ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है. जीवन साथी के साथ विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं .

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- Justice
कार्य क्षेत्र में आप किसी बड़ी समस्या में इस समय खुद को घिरा हुआ महसूस करेंगे.कोई नया काम करने की सोच रहे हैं.किसी बड़े निर्णय से अच्छे से सोच विचार करें.भावनात्मक आधार पर कोई भी निर्णय लेना नुकसान का सौदा साबित हो सकता हैं.कि निर्णय लेते समय पूर्वाग्रह से ग्रस्त ना हो.यदि आप अपने कार्य के प्रति निष्ठावान और समय के पाबंद नहीं है. तो अपनी कमियों को सुधारने का प्रयास करें. व्यवसाय को आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं. ऋण लेने की कोशिश में बाधाएं आ सकती हैं. ससुराल पक्ष से मदद मिल सकती है. जीवन साथी के साथ विदेश भ्रमण पर जा सकते हैं .

संतान प्राप्ति हो सकती है. अपने घर की साजसज्जा पर ध्यान देंगे. नए घर को खरीदने पर परिजनों से विचारविमर्श  कर सकते हैं. जीवनसाथी के किसी अन्य के साथ संबंधों का पता चल सकता है इससे रिश्तो में दूरी आ सकती है दूसरों की बातों पर विश्वास ना करें. सामने वाले की बात की सच्चाई जानने का प्रयास कर सकते हैं किसी बड़े व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है.

स्वास्थ्य:बाहर के खानपान से पाचन संबंधी समस्या भी हो सकती हैं.वजन बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: पैसों के लेनदेन को लेकर सावधानी रखें. बिना लिखा पढ़ी के उधार कर दें.

रिश्ते:अपने परिजनों के साथ अपने व्यवहार को नम्र और सहज बनाए.पिता की नाराजगी सहन करना पड़ सकती है.
 

