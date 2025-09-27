scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 27 September 2025: मकर राशि वालों को होगा आर्थिक नुकसान, लेनदेन से बचें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 27 September 2025: जल्द ही कुछ अच्छे बदलाव महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन से कार्य क्षेत्र का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक होने लगेगा. संतान की संगत बुरे लोगों के साथ होने से आप काफी चिंतित हो सकते हैं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of pentacles

अचानक से नौकरी में छंटनी होने से आपका नाम उसमें आ सकता हैं. इस बात को लेकर काफी परेशान हो रहे हैं. इस समय अपने संयम को बनाए रखें. कोशिश करें कि किसी भी बात पर बहस की स्थिति न बनें. एक नई नौकरी की तलाश के साथ किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ आपके रिश्ते बिगड़ रहे हैं. जिसके चलते परिवार का वातावरण काफी कलहपूर्ण हो सकता हैं. कुछ समय इन स्थितियों से खुद को दूर कर सकते हैं. मिल रही नौकरी आपके वर्तमान स्थान से दूर की होने से आप थोड़ी राहत महसूस कर सकते है. प्रिय के साथ किसी बात को लेकर हुई अनबन काफी बढ़ सकती हैं. इस समय अपने रिश्ते को बचाने का प्रयास कर सकते हैं. जल्द ही कुछ अच्छे बदलाव महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में किसी नए अधिकारी के आगमन से कार्य क्षेत्र का वातावरण पहले से अधिक सकारात्मक होने लगेगा. संतान की संगत बुरे लोगों के साथ होने से आप काफी चिंतित हो सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों को मिल सकता है पैसा, व्यर्थ के खर्च से बचें 
वृश्चिक राशि वालों का खर्च बढ़ सकता है, लेनदेन से बचें 
तुला राशि वालों को हो सकता है नुकसान, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा दिन 
सिंह राशि वालों को मिल सकता है उधार दिया पैसा, सेहत का ध्यान रखें 
Advertisement

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ने से सांस लेने में समस्या हो सकती हैं. किसी अच्छे चिकित्सक से मिल सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ पैसों का लेनदेन न करें. पैसा डूबने की संभावना बन रही हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं. इससे रिश्ते में पहले से अधिक मधुरता आ सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement