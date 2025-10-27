scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 27 October 2025: गलत तरीकों से कमाया धन आपको मुश्किल में डाल देगा, सावधान रहें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 27 October 2025: इस समय आप इस बात को भूल रहे हैं. कि किसी भी गलत कार्य या स्थिति से प्राप्त पैसा या सफलता आपके भविष्य में मुश्किलों में डाल देगी. हो सकता हैं कि आपकी किसी गलत योजना के बारे में किसी अधिकारी को पता चल जाएं.

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Devil
वर्तमान समय आपके अनुकूल नहीं है. इस बात का अनुभव आपके कार्यों में आ रही कठिनाइयों के कारण आपको हो सकता है. आपके अतिवादी विचारों और अत्यधिक सुख की कामना आपको लालची बना सकती हैं. जिसके चलते आप कार्य क्षेत्र में गलत तरीके से पैसा कमाने की योजनाओं को बना रहे हैं. कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर ऐसे कार्य कर सकते हैं. जिनसे अच्छा पैसा मिलने की उम्मीद हो सकती हैं. इस स्थिति में अभी आप खुद को संपन्न मान रहे हैं.

इस समय आप इस बात को भूल रहे हैं. कि किसी भी गलत कार्य या स्थिति से प्राप्त पैसा या सफलता आपके भविष्य में मुश्किलों में डाल देगी. हो सकता हैं कि आपकी किसी गलत योजना के बारे में किसी अधिकारी को पता चल जाएं. और आपको आपके सहयोगियों के साथ किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाएं.

ऐसी स्थिति में आपके लिए काफी बड़ा परिवर्तन आ जाएगा. इस समय धैर्य और संयम बनाए रखें. जो कुछ भी आपको प्राप्त है . उसके साथ अपने जीवन को संतुलित करने का प्रयास करें. अच्छे तरीके से कमाया गया धन और सकारात्मक सोच धीरे-धीरे जीवन में बेहतर परिवर्तन लेकर आती है. इस बात पर विश्वास रखें. 

स्वास्थ्य: अपने खान-पान को नियमित करके अपने वजन पर काबू पा सकते हैं. इस समय आपको भोजन की पौष्टिकता का भी ध्यान रखना आवश्यक है. 

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया गया पैसा आपके जीवन में आर्थिक संकट ला सकता है. इस कारण आपको हवालात भी जाना पड़ सकता हैं. 

रिश्ते: किसी रिश्ते में अत्यधिक पाने की लालसा न करें. इसके चलते आपके जीवन में उस रिश्ते का महत्व कम होता जाएगा. 

