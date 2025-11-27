Makar Tarot Rashifal 27 November 2025: स्वभाव में अहंकार और स्वार्थीपन आ सकता है, संयम-धैर्य रखें

मकर (Capricorn):-

Cards:-Two of wands

इस समय परिस्थित से थोड़ी सतर्कता आवश्यक हैं. किसी मित्र से मुलाकात हो सकती हैं. इस समय साहस और यश में वृद्धि हो सकती हैं. किसी भी कार्य को पूरा करने में जल्दबाजी न करें. किसी समझदार व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है. जीवन में कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं. अति आत्मविश्वास न करें. स्वभाव में अहंकार और स्वार्थीपन आ सकता हैं. यह समय थोड़ा धैर्य रखने का है.

इस समय को बीतने दे और थोड़ा सावधान रहें. आपको पदोन्नति के साथ स्थानांतरण प्राप्त हो सकता हैं. जिसके कारण आपको ऐसे विभाग या शहर में हो सकता है. जिसके विषय में आपको पूर्व अनुभव न हों. पारिवारिक विवाद के चलते अपनों से दूरी हो सकती हैं. अतीत के किसी रिश्ते को लेकर वर्तमान जीवन को प्रभावित न करें.

किसी नए व्यवसाय को शुरू कर सकते हैं. अधीरता से कार्यों को पूर्ण न करें. तेज गति से वाहन ना चलाएं. दुर्घटना हो सकती हैं. यदि किसी कार्य की सफलता से संतुष्ट न हों. तो गहरा चिंतन करें. अपने सहयोगियों से कार्य पूरा करने में सहयोग ले सकते हैं.

