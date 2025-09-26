scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 26 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, लेनदेन से बचें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 26 September 2025: अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए. आपके व्यवहार में आया परिवर्तन आपके परिजनों, सहयोगियों और मित्रों को आपसे आपके और करीब ले आएगा.

capricorn horoscope
मकर(Capricorn):-

Cards:-Knight of pentacles

आपका छोटी-छोटी बातों के लिए जिद्द करना आपके परिजनों को परेशान कर सकता है. हो सकता हैं, कि आप किसी चीज को प्राप्त करने के लिए इतनी अधिक जिद्द करते हैं. कि सामने वाला आपके इस व्यवहार से काफी असंतुष्ट हो जाता है. यह भी संभव है कि प्राप्त चीज आपको बाद में उतनी अधिक आवश्यक न लगे. और आप उसकी बेकद्री कर दें. अपने इस व्यवहार को बदलने का प्रयास करें. कार्य क्षेत्र में या परिवार में इस तरह का व्यवहार आपको अन्य लोगों से दूर कर सकता हैं. कुछ समय अपने कार्य क्षेत्र से दूरी बनाकर खुद के ऊपर कार्य करें और अपने व्यवहार को सहज और नम्रतापूर्ण बनाने का भरसक प्रयास करें.

जल्द ही आने वाले कुछ अवसर आपके लिए काफी बेहतर हो सकते हैं. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए धैर्य और संयम की आवश्यकता पड़ सकती है. जो कि अभी आपके व्यवहार में नहीं है. अपने व्यवहार में परिवर्तन लाइए और अपने कार्य क्षेत्र में आ रहे अवसरों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए. आपके व्यवहार में आया परिवर्तन आपके परिजनों, सहयोगियों और मित्रों को आपसे आपके और करीब ले आएगा.

स्वास्थ्य: गले में दर्द के चलते खाना पीना मुश्किल हो सकता है. जिसके चलते बोलने में भी अस्पष्टता आने लोगी है. चिकित्सक छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: इस समय किसी के साथ लेनदेन ना करें. उधार दिया पैसा या तो वापस नहीं मिलेगा या फिर पूरा नहीं मिलेगा.

रिश्ते: प्रिय से विवाह के लिए जिद कर सकते हैं. आप अपने बड़े बुजुर्गों पर सामने वाले के परिवार से बात करने जाने के लिए दबाव डाल सकते हैं.

 

लेटेस्ट

