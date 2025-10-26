Makar Tarot Rashifal 26 October 2025: नई नौकरी की तलाश शुरू कर सकते हैं, करियर में जल्दबाजी न दिखाएं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Ace of swords

जिस तरह तलवार का कार्य मारना और बचाना दोनों ही होता हैं. उसी तरह आप किसी ऐसी स्थिति में घिर सकते हैं. जिसमें आपका फायदा और नुकसान दोनों होने की संभावना बन रही है. ऐसे समय में इस दुविधा को दूर करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अच्छी साबित होगी. अपने विचारों में सकारात्मक लाइए. इस समय आप अपने स्वभाव में काफी सजगता और चौकन्नापन देख सकते हैं. आपका मानसिक स्तर भी पहले से अधिक बढ़ सकता है. आप ऐसा महसूस कर सकते हैं, कि कुछ ऐसी परिस्थितियां आपके कार्य क्षेत्र में निर्मित हो रही हैं. जिसके कारण आपका वहां कार्य करना धीरे-धीरे मुश्किल होता जाएगा.

ऐसी स्थिति में खुद को गिरने से बचने के लिए आप कुछ नए आप नई नौकरियों की तलाश शुरू कर सकते हैं. इस समय सिर्फ भावनाओं के आधार पर कोई भी निर्णय न लें. दिल और दिमाग में संतुलन बनाते हुए निर्णय लेने का प्रयास करें. यदि निर्णय लेने में कोई परेशानी अनुभव हो रही है. तो कुछ समय के लिए इस निर्णय को टाल देना बेहतर होगा. ऐसा ना हो कि आप किसी ऐसी चीज का नुकसान खुद के लिए कर बैठे. जिसकी जरूरत आपको निकट भविष्य में पड़ सकती हैं.

अपने विचारों में दृढ़ता लाइए. जिससे आप दूसरों की बातों से प्रभावित होकर अपने निर्णय को बदलने पर विचार ना करें. लोगों के साथ निजी बातों का आदान-प्रदान करना अच्छा नहीं है. और ना ही दूसरों की निजी बातों को उनके पीठ पीछे सार्वजनिक कर देना. इस तरह आप दूसरे लोगों का विश्वास अपने लिए खो सकते हैं. सामने वाला लोग किसी भी बात को आपके साथ साझा करने में संदेह करेंगे.

स्वास्थ्य:आप अपने को कमजोर महसूस कर रहे हैं. किसी भी कार्य को करने करते समय जल्द ही थकान अनुभव हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: पैसों को लेकर परिजनों से विवाद हो सकता है. आपके किसी करीबी ने आज को जल्दी पैसा लौटाने की बात कहीं थी. और अब वह इस बात से मुकर रहा है.

रिश्ते: किसी बड़े बुजुर्ग के समझाने पर अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर सकते हैं.

---- समाप्त ----