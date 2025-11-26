Makar Tarot Rashifal 26 November 2025: मकर राशि वालों को प्राप्त हो सकती है आर्थिक उन्नति, नए कार्य की कर सकते हैं शुरुआत

मकर (Capricorn):-

Cards:-Ten of swords

और पढ़ें

क्रोध,तनाव की अधिकता बढ़ सकती है. पारिवारिक तनाव के चलते अपने करीबी लोगों से दूरी हो सकती है. कुछ नए बदलावों को लेकर मन में चिंता हो रही है. भाग्य के भरोसे कोई निर्णय न लें . सच का साथ देने का प्रयास करें. ऐसे लोगों पर आंख मूंद कर विश्वास ना करें. जो पूर्व में आपके साथ धोखा कर चुके है. यदि सामने वाला आपका करीबी हो. तब भी भी उसकी गलत बात का समर्थन न करें. समय पर निर्णय न लेने के कारण कुछ अच्छे अवसर हाथ से जा सकते हैं. त्वरित निर्णय क्षमता को बढ़ाने का प्रयास करें. पारिवारिक कार्यों से कुछ यात्राएं करनी पड़ सकती हैं. पारिवारिक विवादों को डालने का प्रयास करें. इस समय वित्तीय नुकसान हो सकता है. थोड़ा सजग रहें. छोटे-मोटे झगड़े बड़े विवादों में बदलने की संभावना नजर आ रही है. विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें . पूर्व से चली आ रही शारीरिक समस्या में सुधार हो सकता है. आर्थिक उन्नति के अवसर भी बन सकते हैं. परिवार के प्रति जवाबदारी बढ़ सकती है. यदि किसी नए कार्य की शुरुआत कर रहे हैं. तो अचानक से काफी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ जाएगी. प्रिय के साथ विवाह करने का विचार परिजनों के समक्ष रख सकते हैं.

---- समाप्त ----