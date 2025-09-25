Makar Tarot Rashifal 25 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of wands

अचानक से कार्य क्षेत्र में कोई व्यक्ति आपके कार्यों के बीच में हस्तक्षेप कर सकता हैं. आप दोनों के बीच मित्रता एक लंबे समय से बनी हुई है. अभी तक उसने कभी भी आपके कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास नहीं किया था. लेकिन इस समय बार-बार आपको परेशान करने की नीयत से आपकी कमियों को उच्च अधिकारी के सामने पेश कर सकता हैं. इस बात से आपको चिढ़ हो सकती हैं. आप सामने वाले से इस बात का स्पष्टीकरण मांग सकते हैं. परिवार में संपत्ति के बंटवारे को लेकर तनाव हो सकता है. परिवार के कुछ सदस्य इस बंटवारे से खुश नजर नहीं आ रहे हैं. और वह इसे न्यायालय में ले जाने की इच्छा रख रहे हैं. बड़े बुजुर्गों के समझाने पर वह समझौते के लिए तैयार हो सकते हैं. इन सब के बावजूद भी पारिवारिक स्थिति कलहपूर्ण बनी हुई है. जीवनसाथी की इच्छा किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की हो सकती हैं. इसके लिए दोनों मिलकर कुछ योजनाएं बना सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी जहरीले कीड़े के काटने से शरीर में खुजली हो सकती हैं. जिसके चलते चिकित्सक के पास जा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: विदेश जाने की योजना बना सकते हैं. विदेश में रह रहा कोई मित्र आपके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव देने की पेशकश कर सकता हैं.

रिश्ते: मित्रों के साथ एक लंबी छुट्टी पर जाने की तैयारी कर रहे हैं. इससे जीवन में पुनः उत्साह और उमंग की प्राप्ति हो सकती है.

