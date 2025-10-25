scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 25 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, खान-पान में परहेज रखें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 25 October 2025: जिसके चलते आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा सकता है. इस बात को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. ससुराल पक्ष के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस स्थिति को पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Moon
बार-बार कार्यों में आ रही असफलता के कारण आप दुविधा में पड़ सकते हैं.अपने  लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान  केंद्रित करने के बाद भी आप कोई ना कोई ऐसी गलती कर रहे हैं. जिसके चलते आपको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा सकता है. इस बात को लेकर काफी परेशान हो सकते हैं. ससुराल पक्ष के किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इस स्थिति को पुनः समझने का प्रयास कर सकते हैं. यह भी हो सकता है कि आपके कार्यों में आ रही असफलता किसी की बुरी नीयत के कारण आ रही हो.

हो सकता हैं.कि आपका शुभचिंतक बन कर कोई व्यक्ति आपके कार्यों को खराब करने का प्रयास कर रहा हो.आपके विवाह का रिश्ता परिजनों की सहमति से  पक्का हो सकता है. इस समय किसी तीसरे व्यक्ति ने आपके विवाह के बीच में बाधा डालने की कोशिश की है. इस बात के चलते सामने वाले के परिजनों के साथ इन गलतफहमियों को सुलझाने का प्रयास करेंगे. और साथ ही उस व्यक्ति के बारे में भी जानने का प्रयास कर सकते हैं.जो इस तरह की गलतफहमियां उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है.

स्वास्थ्य: यह मौसम बीमारियों को लेकर आ सकता है. अपने खान-पान में परहेज रखें .ऐसे किसी भी चीज का सेवन न करें  जो आपको बीमार कर सकती हो.

सम्बंधित ख़बरें

पैसा वापस मिल सकता है, तबीयत का ध्यान रखें 
लापरवाही ना बरतें. पैसों की आवक हो सकती है 
धन निवेश ना करें, ठंडी चीजों से परहेज करें 
जल्दबाजी ना करें, खर्चों को सीमित करें 
मधुरता बनाए रखिए, कार्य में चुनौतियां आ सकती हैं 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए धन कमाने के नए साधनों पर विचार कर सकते हैं.

Advertisement

रिश्ते: अगर किसी बात को लेकर आप सामने वाले से नाराज हैं. तो उस बात को सुलझाने के लिए सीधे बात करें. किसी को बीच में लाना आप दोनों के रिश्तों को खराब कर सकता है.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement