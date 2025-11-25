Makar Tarot Rashifal 25 November 2025: आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है, सतर्क रहें

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of swords

इस समय किसी चीज को हासिल करने के लिए मन में चोर वृत्ति आ सकती हैं. किसी कार्य की सफलता के लिए बिना श्रम किए सब कुछ प्राप्त करने के प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है, कि इस स्थिति में आप कुछ अनैतिक साधनों का उपयोग अपनी सफलता को प्राप्त करने के लिए करें. वर्तमान में यह स्थिति आपको बेहतर लग सकती है. किंतु इस बात का अवश्य ध्यान रखें. कि बेईमानी से प्राप्त की गई सफलता आगे चलकर प्रतिकूल प्रतिफल ला सकती है. जिसके परिणाम स्वरूप आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं. इस समय किसी से यदि वाद विवाद चल रहा है. तो आपको सलाह दी जाती है, कि सीधी लड़ाई काम नहीं आएगी.

आप थोड़ी चालाकी से उस व्यक्ति को हरा सकते हैं. और साथ ही उसके गलत मंसूबों को को भी विफल कर सकते हैं. कुछ ऐसी समस्याएं सामने आ सकती हैं. जिन पर निजात पाने के लिए खामोशी से आपको अपनी चालें चलनी होंगी. भले इस कार्य में आपको कोई खुशी ना मिले. किंतु सामने वालों के सामने सत्य का पहुंचना आवश्यक हो सकता है. कई बार अपनी सच्चाई को सामने लाने के लिए आपको अनैतिकता का सहारा लेना पड़ता है. कई बार जिसके परिणाम आगे चलकर आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

स्वास्थ्य: अपनी बुरी आदतों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हालांकि अभी तक पूरी तरह अपने मन पर काबू नहीं पा पाए हैं. लेकिन अभी भी प्रयास जारी है.

आर्थिक स्थिति: किसी गलत कार्य में धन लगाने के कारण आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ अपने रिश्तों में आ रही दूरी को कम करने का प्रयास करेंगे.

