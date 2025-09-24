scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 24 September 2025: मकर राशि वाले किसी की बातों में न आएं, निवेश से होगा फायदा

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 24 September 2025: आपने अपने सामने इस कदर भय की दीवार खड़ी कर ली है.  कि इस डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी न होने दे. जब आप थोड़ा साहस दिखाएंगे.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- Eight of swords 

अचानक से दूसरे लोगों ने आपके मार्ग में इतने अवरोध उत्पन्न कर दिए हैं.  कि आप कठिन परिश्रम के बाद भी अभी तक सफलता की सीढ़ी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं.  इन लोगों की मंशा आपको नुकसान पहुंचाने की हो सकती हैं. इन बाधाओं  के झंझावात में फंसकर आप खुद को शक्तिहीन महसूस कर सकते हैं. इस समय धैर्य और संयम से रास्ता निकाले. क्योंकि हो सकता हैं, कि  रास्ता आपके सामने ही ह किंतु यह आपको आपके स्वाभिमान की कीमत पर ही मिलेगा.  किसी समस्या में घिरकरआप स्वयं को स्वयं का शत्रु मानने लगे हैं.  जिसके चलते जीवन में नकारात्मकता बढ़ती जा रही है.  आपने अपने सामने इस कदर भय की दीवार खड़ी कर ली है.  कि इस डर के कारण आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं. लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी न होने दे. जब आप थोड़ा साहस दिखाएंगे. तो आपको पता लगेगा कि असल में समस्या उतनी बड़ी नहीं है. जितना कि आप सोच रहे हैं. विश्वास रखिए आप इस समस्या का सामना करने में सक्षम हैं. 

स्वास्थ्य:आंखों में चोट लगने से अस्पताल जाना पड़ सकता हैं. चिकित्सक ने छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दी हैं. 

आर्थिक स्थिति: वेतन का भुगतान अभी तक नहीं होने से किसी से उधार लेना पड़ सकता हैं. इससे आपको काफी शर्मिंदगी हो सकती हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ विवाद होने से वैवाहिक जीवन में दुःख आ सकते हैं. 

