Makar Tarot Rashifal 24 October 2025: लेनदेन ना करें, भाई से मनमुटाव हो सकता है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Two of swords

किसी निर्णय को लेकर कार्य क्षेत्र और पारिवारिक जीवन में उथल-पुथल होती हुई देख सकते हैं. इस निर्णय को लेने से पूर्व आपके किसी करीबी ने आपको इसके दुष्परिणामों के बारे में चेतावनी दी थी.किंतु उसकी बातों को अनसुना करके अति आत्मविश्वास के चलते आपने इस निर्णय को ले सकते हैं.बाद में आप इस बात को लेकर पछता सकते हैं. इस समय मन में एक बड़ी दुविधा बनी हुई है. कार्य क्षेत्र में अपना स्थान बनाए रखने और किसी नए व्यवसाय की शुरुआत करने को लेकर असमंजस की स्थिति में हो सकती हैं.

परिजनों और मित्रों के साथ इस बात पर सलाह करने की आवश्यकता पड़ सकती हैं.आप ऐसा महसूस कर रहे हैं ककि अगर आप अपने सोचने के तरीके और कार्यशैली थोड़ा बदलाव लाते हैं. तो आप कार्यक्षेत्र के साथ किसी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.इस व्यवसाय में आप अपने किसी करीबी मित्र या परिजन का सहयोग ले सकते है. इससे आपकी इस दुविधा का भी निवारण हो जाएगा.

स्वास्थ्य: वाहन चलाते समय सावधानी रखें. अनियंत्रित गति किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन ना करें. किसी भी ऐसे कागजात पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें. जो किसी महत्वपूर्ण बात से संबंधित हो.

रिश्ते: संपत्ति को लेकर भाई के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है. आपसे बातचीत से अपने बीच के मतभेदों को खत्म करने का प्रयास करेंगे.



