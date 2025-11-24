Makar Tarot Rashifal 24 November 2025: शादी-विवाह के लिए अनुकूल समय है, करें यह उपाय

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Star

कुछ समय पूर्व नई नौकरी के लिए किसी अधिकारी से वार्ता शुरू हुई थी. अभी तक आपकी नौकरी संबंधी वह वार्ता किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंची है. जिसके चलते आपके मन में दुविधा हो सकती है. जल्द ही आपको उसे नौकरी को प्राप्त होने की सूचना मिल सकती है. काफी समय से आपके कार्यों में कुछ रुकावटें निरंतर बनी हुई है जिसके कारण कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों से आपको काफी कुछ सुनना पड़ सकता है.

इस समय आप अपने प्रयासों को और अधिक मजबूत कर सकते हैं. यह संभव है,कि आपको इन प्रयासों में जल्द ही सफलता प्राप्त हो जाए और आपके कार्य पूर्ण होने लगे. विवाह को लेकर कुछ अच्छे प्रस्ताव मिल सकते हैं. सभी प्रस्तावों पर परिजनों के साथ विचार करने के बाद किसी एक प्रस्ताव का चयन कर सकते हैं. सामने वाले की सोच और समझ आपके अनुसार होने के कारण इस प्रस्ताव के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा बना हुआ है. यदि आप अपने प्रिय को विवाह का प्रस्ताव देना चाहते हैं.तो यह समय अनुकूल है. आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. इस बात को लेकर निश्चिंत रहें.

स्वास्थ्य: किसी दवाई के सेवन के कारण उसके दुष्परिणाम आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ रहे हैं. जिसके चलते आपको काफी सिरदर्द बना हुआ है. इस समय चिकित्सक से मिलकर इस बात पर परामर्श लिया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति: नौकरी के साथ एक छोटे से व्यवसाय की शुरुआत करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है .जल्द ही इस योजना को कार्यान्वित कर सकते हैं.

रिश्ते: जो बीत गया है. उन यादों को यदि आप अपने वर्तमान में शामिल करेंगे तो सिवाय दु:ख की आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा.

