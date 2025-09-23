scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 23 September 2025: मकर राशि वालों के जीवन में आ सकती हैं परेशानियां, न करें ये एक गलती

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: परिवार के किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप इस कार्य को धीरे-धीरे सफलता की तरफ ले जाने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे.

मकर (Capricorn):-
Cards:- Three of Pentacles 

अचानक से पारिवारिक व्यवसाय में शामिल होना पड़ सकता हैं. किसी साझेदार के व्यवसाय को छोड़कर जाने के कारण आ रही परेशानियों को सुलझाने के लिए आप को व्यवसाय में शामिल होने की पेशकश दी गई है. हालांकि अभी आपके अनुभव बहुत कम है. जिसके चलते इन चुनौतियों का सामना करना आपके लिए आसान नहीं होगा.  फिर भी इस कार्य को एक परीक्षा मानकर आप आगे बढ़ सकते हैं. परिवार के किसी बड़े अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में आप इस कार्य को धीरे-धीरे सफलता की तरफ ले जाने के लिए कठिन परिश्रम करेंगे. आप जानते हैं, कि इस कार्य में समय थोड़ा ज्यादा लगेगा.  किंतु आप इस बात का विश्वास अपने बड़ों को दिला सकते हैं.  कि आप इस कार्य को सफल बना कर ही रहेंगे. धीरे-धीरे आप इस कार्य को सफलता की तरफ ले जाने की कोशिश में खुद को कामयाब होता हुआ देखेंगे.  कई बार अनुभवहीन व्यक्ति अपने नए विचारों से किसी कार्य में आ रही कठिनाइयों का समाधान ढूंढने में अनुभवी व्यक्ति से ज्यादा काबिल साबित हो सकते हैं.  क्योंकि अनुभवहीन व्यक्तियों किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रस्त नहीं होते हैं. 

स्वास्थ्य: कार्य क्षेत्र में कार्य करते समय किसी मशीन से चोट लग सकती है. इस चोट को लेकर लापरवाही ना करें. जरूरत पड़ने पर किसी अच्छे चिकित्सक को जरूर दिखाएं. 

आर्थिक स्थिति: पिता के साथ मिलकर व्यवसाय को आगे ले जाने का प्रयास लाभदायक साबित हो सकता है.  

रिश्ते: अपने रिश्तों को सहित कर रखें. संतान के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं. 

---- समाप्त ----
