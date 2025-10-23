scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 23 October 2025: किसी पुराने निवेश का अच्छा रिटर्न मिल सकता है, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 23 October 2025: ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं. विदेश जाने की इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है. इस समय अपने स्वभाव में अधीरता न लाएं. जल्दबाजी में कार्य सुधारने की बजाय बिगड़ने की संभावना हो सकती हैं.

मकर (Capricorn):-
Cards:-Nine of wands
संतान को लेकर मन में अनजानी शंका हो सकती हैं. उसकी गलत संगत और मनमानी करने की आदत आपको स्थिति की गंभीरता बता सकती है. इस समय आप जिन तनावपूर्ण स्थितियों से गुजर रहे हैं . उनसे पूर्ण सतर्कता और चौकसी से ही बाहर निकला जा सकता है. स्वयं की सतर्कता और चौकसी को वर्तमान स्थिति में जब तक बनाए रखें. जब तक की बाकी की सारी परिस्थितियों आपके अनुकूल होते नजर ना आएं. धैर्य और संयम के साथ बिना किसी पर आरोप लगाए आगे बढ़ाने का प्रयास करें.

नौकरी में पदोन्नति के साथ स्थानांतरण मिल सकता हैं. यह भी हो सकता हैं,कि कार्यों के चलते कुछ यात्राएं करनी पड़ जाएं. किसी परिस्थिति में कुछ कठोरतापूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं. जिसके चलते कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं. इन निर्णय का का प्रतिफल आपके हित में ही होगा. ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं. विदेश जाने की इच्छा को पूरा होने में थोड़ा समय लग सकता है. इस समय अपने स्वभाव में अधीरता न लाएं. जल्दबाजी में कार्य सुधारने की बजाय बिगड़ने की संभावना हो सकती हैं. 

स्वास्थ्य: यात्राओं के दौरान नियमित दिनचर्या और खान-पान में गड़बड़ी हो सकती है. कोशिश करें कि अपने खान-पान को सही बनाए रखें. 

आर्थिक स्थिति: कभी पूर्व में अपने एक छोटा सा धननिवेश किसी मित्र के कहने पर किया होगा. इस बात को आप भूल भी चुके थे. अचानक से उस निवेश का अच्छा प्रतिफल आपको मिल सकता हैं. 

रिश्ते: यदि अतीत में कुछ ऐसा घटित हुआ है. जिसका असर आपके वर्तमान पर पड़ सकता है. तो कोशिश करें कि उन यादों का दोहराव ना हो पाएं. 

