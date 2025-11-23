scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 23 November 2025: आर्थिक मुद्दों पर ध्यान दें, ऐसा बीतेगा दिन

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 23 November 2025: अपनी आर्थिक पहलू पर विचार कर सकते हैं. कुछ छोटे-मोटे धन कमाने के स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं. किसी भी रिश्ते को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें.

मकर(Capricorn):-
Cards:- Temperance 
 किसी स्थिति में आप धीरे-धीरे यह महसूस कर रहे हैं. कि आपका चीजों को नजरअंदाज करना सामने वाले को गलत व्यवहार करने की हिम्मत दे रहा है.इस स्थिति में आप अपने लिए और इस रिश्ते के लिए कोई ठोस निर्णय लेने का प्रयास कर सकते हैं. हो सकता है कि आपका यह निर्णय सामने वाले को हतप्रभ कर दे. उसको इस बात की आशंका आपसे नहीं होगी.कई बार कार्य क्षेत्र में कार्यों को लेकर सहयोगियों के गलत कृत्यों को सुधारने का प्रयास करते आए हैं.इसके बावजूद सामने वाले लोग आपके कार्य की कोई कदर नहीं करते हैं के चलते अब आप किसी की भी कोई भी मदद करने का प्रयास नहीं करेंगे.ऐसा विचार कर सकते हैं.

प्रिय के साथ अपने रिश्ते को लेकर द्वंद्व की स्थिति में है. सामने वाला बार-बार आपके साथ अपशब्दों का प्रयोग करता आ रहा हैं.इस समय आप अब सामने वाले को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे.आपका गलत बात को सहन न करने का निर्णय आपको परेशानी से बाहर ला सकता है.

स्वास्थ्य: पेट में अचानक से काफी तकलीफ हो सकती है.जिसके कारण आपको अस्पताल में दाखिल करना पड़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक पहलू पर विचार कर सकते हैं. कुछ छोटे-मोटे धन कमाने के स्रोत ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं.

रिश्ते: किसी भी रिश्ते को अपने ऊपर इतना हावी न होने दें. कि सामने वाला आपका नाजायज फायदा उठाने लगे.

