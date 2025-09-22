scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 22 September 2025: मकर राशि वाले सहयोगियों से रहें सतर्क, धन से जुड़ा कोई बड़ा फैसला न लें

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: नौकरी में पदोन्नति के बाद नए विभाग में स्थानांतरित हो सकते हैं. जिस कारण अभी उस विभाग में खुद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे है.

capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Three of swords 

किसी अन्य के नकारात्मक विचारों के कारण आपको कार्य क्षेत्र में काफी परेशानियां उठाना पड़ रही है. नौकरी में पदोन्नति के बाद नए विभाग में स्थानांतरित हो सकते हैं. जिस कारण अभी उस विभाग में खुद को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद कर रहे है.  यह विषय आपके कार्यक्षेत्र में नया हैं. इसलिए आप अपनी कार्य शैली में उस विषय के अनुसार बदलाव कर सकते हैं. वित्तीय मामलों में थोड़ा सावधान रहे जिसकी परिणति अंततः आपको भारी नुकसान दे सकती है. ये भी हो सकता हैं, कि आपकी वित्तीय योजनाएं असफल हो जाए और आपको कर्जदार बना दें. व्यवसाय के मामले प्रतिद्वंदी और अपने सहयोगियों दोनों को लेकर सजग रहे. किसी सहयोगी के आपके प्रतिद्वंद्वी से मिल जाने के कारण उनकी गतिविधियां आपके व्यवसाय को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकती हैं. हो सकता है कि समस्या को हद से बढ़ने का मौका आप स्वयं दे रहे हैं. तो इस दु:ख को आने के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सजग रहे. स्वास्थ्य के प्रति जरूरत से ज्यादा लापरवाही आपको कटु अनुभव दे सकती है. 

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी  के अंधाधुंध खर्च और बार-बार पैसों की मांग आपको परेशान कर सकती है.  इस मांग को पूरा करने के लिए आप अनैतिक तरीकों से धन कमाने पर विचार कर सकते हैं. 

रिश्ते: अपने रिश्तों में गरिमा बनाए रखें.  जिसके साथ क्या व्यवहार करना है,और कैसा मजाक किया जा सकता है इस बात की समझ आप में होनी चाहिए.

---- समाप्त ----
