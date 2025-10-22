Makar Tarot Rashifal 22 October 2025: अप्रत्याशित धनलाभ की स्थिति बन रही है, नया घर खरीद सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Eight of cups

कुछ समय से आप यह महसूस कर रहे हैं. कि आपका मन भौतिक चीजों से धीरे-धीरे दूर हो रहा है. आपका ईश्वर में विश्वास और भक्ति भावना पहले से अधिक बढ़ती हुई नजर आने लगी है. धीरे-धीरे आपका झुकाव आध्यात्मिकता की तरफ हो रहा है. आप इस बात का अनुभव कर रहे हैं. इस समय किसी परियोजना की सफलता के लिए आप प्रयासरत हैं. शीघ्र ही सफलता आपको मिल सकती है. इस बात का आपको पूर्ण विश्वास हैं.

इस परियोजना की समाप्ति के पश्चात अपने कार्य क्षेत्र से विश्राम लेकर कुछ समय किसी ऐसे आश्रम में बिताने की तैयारी कर सकते हैं. जहां आप अपने जीवन को संतुलित कर सकें. आप अपने परिवार सहित इस वक्त का उपयोग करना चाहते हैं. पूर्व में हुई किसी कार्य की विफलता आपके मन में भय उत्पन्न कर सकती है. इस समय किसी नए कार्य की जिम्मेदारी लेने में आप थोड़े दुविधाग्रस्त हो सकते हैं. उच्च अधिकारियों और सहयोगियों के समझाने पर आप इस कार्य की जिम्मेदारी ले सकते हैं.

सभी लोगों का आपको आश्वासन मिल सकता है. कि वह जरूरत पड़ने पर आपका सहयोग अवश्य करेंगे. उनके प्रोत्साहन से आप इस कार्य को सावधानीपूर्वक सफलता की तरफ ले जाने का प्रयास कर सकते हैं. आप नहीं चाहते कि पूर्व में जो भी कुछ आपके साथ घटित हुआ है. आप उसका दोहराव करें. पूर्व की अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए आप इस कार्य की सफलता की योजना बनाने में काफी सजग और चौकन्ने हैं.

स्वास्थ्य: तेज गति से दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें. किसी बड़ी दुर्घटना की संभावना बनती नजर आ रही है. हो सकता हैं, कि इसमें आपके सिर को चोट पहुंचे.

आर्थिक स्थिति: अचानक से अप्रत्याशित धनलाभ की स्थिति बन रही है. नए घर को खरीदने के लिए आप इस धनराशि का उपयोग कर सकते हैं.

रिश्ते: ससुराल पक्ष से किसी व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव मिल रहा है. इस प्रस्ताव पर सोचने के लिए आप थोड़ा समय मांग सकते हैं.

---- समाप्त ----