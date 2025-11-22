Makar Tarot Rashifal 22 November 2025: मकर राशि वालों की पैसों की आवक हो सकती है अच्छी, लोगों के साथ ज्यादा घनिष्ठता न रखें

मकर ( Capricorn):-

Cards:- Three of swords

कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति और अधिकारियों का पक्षपात पूर्ण रवैया आपके कार्यों को प्रभावित कर सकता हैं. इस स्थिति में आप किसी के साथ कोई भी विवाद नहीं कर रहे है. इस समय इस नौकरी को छोड़ने का मन बना रहे है. किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ विवाह के बाद भी दोनों के बीच सामंजस्य स्थापित नहीं हो पा रहा हैं. इस बात को लेकर आप थोड़े चिंतित हो रहे हैं. वो आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं कर रहा हैं. इससे आपके मन में निराशा और अवसाद आ सकता हैं. किसी नए कार्य की शुरुआत कर अपने ध्यान को अन्यत्र जगह मोड़ने का प्रयास कर सकते हैं. लोगों के साथ ज्यादा घनिष्ठता न रखें. यदि किसी कार्य के पूरे होने को लेकर मन शंकित हो रहा है. तो अभी कार्य को लेकर पुनः सोच विचार कर लें. बाद में पछताने की स्थिति को निर्मित न करें. क्रोध और अपशब्दों का उपयोग न करें.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान से पेट में काफी दर्द हो सकता हैं. इस समय घरेलू उपचार की जगह किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह लीजिये.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक अच्छी हो सकती हैं. किसी नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए ऋण ले सकते हैं.

रिश्ते: मित्रता के रिश्ते को रिश्तेदारी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं. दोनों के परिजन किसी सदस्य के विवाह सम्बन्ध की बात कर सकते हैं.

