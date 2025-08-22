Makar Tarot Rashifal 22 August 2025: मकर राशि वालों को मिलेगा मान-सम्मान, रिश्तों में आ सकता है उतार चढ़ाव

मकर (Capricorn):-

Cards:-Ten of pentacles

जल्द ही किसी पुराने कार्य के पूरे होने के साथ ही किसी नए कार्य की शुरुआत भी हो सकती हैं. हो सकता हैं,कि आपका प्रिय किसी रसूखदार परिवार से संबंध रखता हो. और उस परिवार के साथ आपके संबंध बन जाएं. जो आपके मान सम्मान को पहले से अधिक बढ़ा दें. परिवार के सदस्यों के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने की योजना बना सकते हैं. हालांकि वो जगह काफी कीमती हैं. और आप प्रयास कर रहे है, इसको खरीदने की. कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों को अपनी योग्यता और आत्मविश्वास से मोहित कर सकते हैं. आपकी योग्यता को सामने वाले सम्मानित करने पर विचार कर सकते हैं. बेटी की उच्च शिक्षा को लेकर दूसरों के नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें. हो सकता हैं, कि सामने वाले लोग आपकी सफलता के चलते खुश नहीं हो. कुछ नए बदलाव जीवन में आ सकते हैं. जो भी कुछ अभी तक आपको प्राप्त हैं. उससे आप संतुष्ट हैं.

स्वास्थ्य: परिवार के बुजुर्ग व्यक्ति की सेहत कुछ खराब चल रही हैं. जिसके चलते परिवार के सभी लोग उदास हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने कर्जों को चुकाने के लिए किसी बड़े व्यक्ति से मदद मिल सकती है. अपने खर्चो पर भी नियंत्रण रखें.

रिश्ते: किसी के साथ रिश्ते को सुधारने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे. संतान की बुरी संगत के चलते काफी चिंतित हो रहे हैं.

---- समाप्त ----