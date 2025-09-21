Makar Tarot Rashifal 21 September 2025: मकर राशि वालों को मिल सकता है धोखा, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- Ace of Cups

इस समय आपको कुछ भी आसान नजर नहीं आ रहा है. . विचारों में आई नकारात्मकता आगे बढ़ने से रोक सकती हैं. इस समय आप किसी भी स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता तय नहीं कर पा रहे हैं. जल्द ही जीवन में बदलाव आते दिखेंगे. आप देखेंगे कि इन स्थितियों से बाहर निकलने के प्रयास सफल हो रहे हैं. आ रहा समय आपके काफी अनुकूल हैं. आपके कार्यों में सफलता आ रही हैं. किसी नए प्रेम संबंध की शुरुआत हो सकती हैं. रुके हुए सारे कार्य तेज गति से पूरे होते नजर आएंगे. हालांकि सफलता प्राप्ति आसान नहीं हैं. फिर भी किए गए सकारात्मक प्रयास आपको सफलता के नजदीक ले जा सकते हैं. प्रतियोगी परीक्षा में सफलता निश्चित ही प्राप्त हो सकती हैं. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है. यह भी हो सकता है, कि लंबे समय से नौकरी में पदोन्नति मिलने की प्रतीक्षा अब समाप्त हो जाए. पदोन्नति के साथ किसी बड़ी परियोजना पर कार्य करने का अवसर भी मिल सकता है. यह परियोजना आपके लिए फायदेमंद साबित होगी.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य ठीक हैं. अपने खानपान और दिनचर्या को नियमित कर रहे हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी धन कमाने की नई योजना को बिना समझे उस पर निवेश न करें. धोखा हो सकता हैं.

रिश्ते: प्रिय पर शक कर सकते हैं. सामने वाला बातों को छुपा कर आपके शक को ओर गहरा कर देता हैं.

