Makar Tarot Rashifal 21 October 2025: वजन को नियंत्रित कीजिए, सकारात्मकता सोच बनाएंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Star

जीवन में आपने काफी संघर्ष ही किया है.अपने आसपास के वातावरण में अधिकतर नकारात्मकता महसूस करते आए हैं.फिर भी अपने विचारों में परिवर्तन ला कर खुद में सकारात्मकता को बढ़ाया है. इस बात से आप संतुष्ट हैं.कार्य क्षेत्र में कुछ लोग आपके कार्यों में हमेशा मीनमेख निकालने की कोशिश करते आए हैं. इन सब के बावजूद आप अपने कार्यों को बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करते है. आप कुछ अधिकारी आपकी इस काबिलियत और योग्यता से काफी प्रभावित हो सकते हैं.

जिसके चलते आपको एक बड़े पद पर कार्य करने का मौका मिलने की संभावना बन रही हैं. इस समय आप अपने व्यवहार में किसी भी तरह नकारात्मकता न लाएं. सकारात्मक सोच आपकी सफलता को आगे ले जाएगी. हो सकता है कि किसी कार्य को आपको काफी जल्दबाजी में पूरा करना पड़े. फिर भी आप उसका को सही तरीके से पूरा करने का प्रयास करें. सामने वाले के हड़बड़ीपन को अपने ऊपर हावी ना होने दें. अन्यथा आपका कार्य पूरी तरह बिगाड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य: अपने वजन को नियंत्रित कीजिए. सुबह की सैर और दिन में थोड़ा सा व्यायाम आपके वजन को नियंत्रित करने में योगदान दे सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को बिना लिखा पढ़ी के उधार ना दें. यदि ज्यादा आवश्यकता हो, तो उसको किसी व्यक्ति के सामने उधार दें.ताकि वह बाद में मुकर ना जाएं.

रिश्ते: पति पत्नी के बीच की अनबन का असर बच्चों पर पड़ रहा हैं.जिसके चलते पारिवारिक जीवन में कलह बढ़ सकती है.



