scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 21 November 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार, बढ़ सकती है मन में ऊर्जा-उमंग

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: इस समय कार्यों में मिल रही सफलता को अपना सौभाग्य मानकर अहंकारी न हो जाए. यदि आपके पास ऐसे संसाधन हैं. जिनकी आवश्यकता दूसरों को पड़ सकती हैं.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-
Cards:- Nine of cups

पारिवारिक जिम्मेदारियों  के चलते आप अभी तक अपनी कुछ महत्वाकांक्षाओं को अभी तक पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाए हैं. अचानक से पैतृक संपत्ति के बिकने से मिली धनराशि आप इस मनोकामना को पूरा होते देख सकेंगे. यह बदलाव आपको उत्साहित कर सकता है. इस समय कार्यों में मिल रही सफलता को अपना सौभाग्य मानकर अहंकारी न हो जाए. यदि आपके पास ऐसे संसाधन हैं. जिनकी आवश्यकता दूसरों को पड़ सकती हैं. तो जरूरत पड़ने पर आप उन संसाधनों से भी दूसरों की मदद कर सकते हैं.  अपने अपने व्यवहार में नम्रता और मधुरता लिए. लोगों के साथ बेहतर व्यवहार करेंगे.  तो सामने से भी आपको बेहतर ही मिलेगा. कुछ छोटी छोटी महत्वकांक्षाओं को पूर्ति हो सकती हैं. इससे मन में ऊर्जा और उमंग बढ़ सकती हैं. किसी छोटी सी निजी संपत्ति को लेकर उसका व्यावसायिक उपयोग करने की योजना अपने परिजनों के साथ साझा करने पर विचार कर सकते हैं. इससे आप अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: अनावश्यक औषधियों का सेवन आपके अंदर से खोखला कर सकता हैं.  ऐसी स्थिति में वक्त पड़ने पर वह औषधियां काम नहीं करती हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

धनु राशि वालों के लिए छोटा बिजनेस बन सकता है लाभ का केंद्र, समाज सेवा में होंगे शामिल 
वृश्चिक राशि वालों को आर्थिक कार्यों में मिल सकता है धोखा, रिश्तों में आएगी उलझनें 
तुला राशि वाले प्रतियोगी परिक्षा में पाएंगे सकारात्मक परिणाम, मिल सकती है मनचाही नौकरी  
कन्या राशि वाले नई परियोजना में पाएंगे सफलता, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर 
सिंह राशि वालों को कार्यक्षेत्र में मिल सकती है पदोन्नति, खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी 

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही योजना में निवेदिता कर कर आप ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सकते हैं.  

रिश्ते: लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें. बदले में वहां से भी आपको अच्छा ही प्राप्त होगा. 

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement