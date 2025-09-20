Makar Tarot Rashifal 20 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- Death

परिवार में किसी के ऊपर मृत्युतुल्य कष्ट आ सकता हैं. कोई अहंकारवश आपके किसी करीबी का काफी अपमान कर सकते हैं. ये बात आपको सहन नहीं हो पा रही हैं. सामने वाले को अपने अनुसार सबक सिखाने की योजना बना चुके हैं. इस योजना से सामने वाले का सामाजिक बहिष्कार भी हो सकता हैं. किसी नए व्यक्ति का आगमन आपके प्रियजनों को किसी बड़ी मुसीबत से बाहर निकलने में सहायता प्रदान कर सकता हैं. नए स्थान पर जाकर कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं. अभी आप अकेले ही इस व्यवसाय को शुरू करने की कोशिश करेंगे. कुछ समय उपरांत कार्य के अच्छे से स्थापित होने के बाद अन्य परिजनों को भी अपने साथ नए जगह पर चलने को मना सकते है. हालांकि नई जगह पर अभी तक लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कायम नहीं हो पाएं हैं. फिर भी आपको विश्वास हैं, कि सब कुछ अच्छा ही होगा. इसी विश्वास ओर ईश्वर में आस्था के भरोसे आप जीवन में नए बदलाव होते हुए देखेंगे.

स्वास्थ्य: पूर्व से चली आ रही बीमारी ने शरीर को काफी नुकसान पहुंचा दिया. इस कमजोरी ने आपके जीने की चाह को ही खत्म सा कर दिया हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों का अचानक से मिलना और फिर काफी सारे कार्यों में गति ले आएगा.

रिश्ते: पुराने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें. इससे रिश्तों में नयापन आएगा.

