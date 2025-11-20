Makar Tarot Rashifal 20 November 2025: अफवाहों पर ध्यान न दें, अधिकारियों से मुलाकात होगी

मकर (Capricorn):-

Cards:- Ten of swords

आपके परिवार में कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपको नीचे गिराने का प्रयास कर सकते हैं. इस स्थिति में अपने आसपास के वातावरण से खुद को बचाए रखना आवश्यक है. सामने वाले की सोच को समझने का प्रयास करें .कार्य क्षेत्र में किसी नई परियोजना में आपका नाम आने से आपके कुछ सहयोगी ईर्ष्या महसूस कर सकते हैं. इस बात के चलते हैं वह आपके बारे में गलत अफवाहें कार्य क्षेत्र में फैला सकते हैं.ऐसी स्थिति में आपकी कोई भी प्रतिक्रिया उनकी इस बात को और हवा दे सकती है.

धैर्य और संयम के साथ उनके इरादों को नाकाम करने की कोशिश कर की जा सकती है.इन अफवाहों की सत्यता आप अपने उच्च अधिकारियों को बढ़ाकर खुद को निर्दोष साबित करने का प्रयास कर सकते हैं.हो सकता है, कि आपको इस सत्यता को साबित करने के लिए काफी परेशानियों का सामना करना पड़े. पर किसी भी स्थिति में खुद की हार स्वीकार मत कीजिए. आपको कमजोर देखकर सामने वाले आप पर हावी होने का प्रयास कर सकते हैं.जो कि आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा.

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन ना चलाएं.एक बड़ी दुर्घटना होने की संभावना बन रही है. गर्भवती महिलाएं बदलते मौसम में अपना विशेष ध्यान रखें.

आर्थिक स्थिति: इस समय आप आर्थिक तंगी से गुजर सकते हैं. अपने व्यक्ति एक खर्चों पर नियंत्रण रखकर इस स्थिति को सामान्य बनाने के प्रयास किया जा सकते हैं.

रिश्ते: ऐसे लोग जो खुद को आपका शुभचिंतक बात कर, आपके पीठ पीछे आपको भला बुरा कहते हैं. उनसे थोड़ा दूर रहे.

---- समाप्त ----