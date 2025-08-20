scorecardresearch
 

Feedback

Makar Tarot Rashifal 20 August 2025: स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है, आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 20 August 2025: आने वाला समय अनुकूल है.अपने प्रयासों से समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए. कुछ रिश्तों में सुधार की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही हैं. समय अनुकूल है सभी रिश्तों को सुधारने के प्रयास बेहतर ही साबित होंगे.

Advertisement
X
capricorn horoscope
capricorn horoscope

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Star

किसी के विश्वासघात ने आपको अपनों से दूर जाने के लिए मजबूर कर दिया है. नई जगह जाकर किसी नए कार्य को शुरू करने के प्रयास सफल होते नजर आ रहे है. जल्द ही बहुत सारे अवसर सामने से आते हुए नजर आ रहे हैं.आपके सपनों के सच होने का वक्त आने वाला है. पूर्व में जो भी मानसिक आघात पहुंचे हैं.अब उन सभी से उभर सकते हैं. जीवन के सभी क्षेत्रों में संतुलन स्थापित करते जा रहे हैं.जल्द ही कोई बड़ा शुभ समाचार मिलने की संभावना हैं. धैर्य और संयम के साथ कार्य करते हुए आप अपने सभी सपनों को पूरा कर सकते हैं.वाणी पर संयम रखिए.मतलबी लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिए. आने वाला समय अनुकूल है.अपने प्रयासों से समय का भरपूर लाभ उठाने का प्रयत्न कीजिए. कुछ रिश्तों में सुधार की जरूरत काफी समय से महसूस हो रही हैं. समय अनुकूल है सभी रिश्तों को सुधारने के प्रयास बेहतर ही साबित होंगे.

सम्बंधित ख़बरें

नई दोस्ती बन सकती है, परिवार के साथ वक्त बिताएंगे 
शारीरिक पीड़ा में आराम मिल सकता है, विवाह बंधन में बंध सकते है 
संतान प्राप्ति की चाहत पूरी हो सकती है, नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है 
दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल सकता है, चोट कर सकती है परेशान 
चार पहिया वाहन खरीद सकते हैं, पिता से मिल सकती है आर्थिक मदद 
Advertisement

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य अच्छा चल रहा है. पूर्व से चली आ रही किसी स्वास्थ्य समस्या से मुक्ति मिल सकती है.ध्यान और योगा द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सकता है.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है. संतान की उच्च शिक्षा को लेकर धन जुटाने की समस्या दूर हो सकती है.

रिश्ते : कार्यक्षेत्र में अधिकारियों की नाराजगी दूर हो सकती हैं.अपने व्यवहार को संयमित बनाकर परिजनों को खुश कर सकते हैं. जीवनसाथी के साथ किसी धार्मिक स्थल पर जाने की योजना बन सकती हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement