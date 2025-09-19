Makar Tarot Rashifal 19 September 2025: पैसों का सही उपयोग करें, कोई बड़ी ईच्छा पूरी होगी

मकर(Capricorn):-

Cards:- Four of Pentacles

शुरू से ही पैसा कमाने की लालसा आपको कठिन मेहनत करवाती आई है.अपनी तेज बुद्धि और ईमानदारी से अपने उच्च अधिकारियों के बीच अपनी पहचान बना सकते हैं. आपकी इस काबिलियत से आपके कुछ सहयोगी काफी ईर्ष्या करते आए हैं. बार-बार वह आपके कार्यों में रुकावटें उत्पन्न करने की कोशिश करते रहे हैं.जिसके चलते आपको कई बार काफी परेशानी भी उठानी पड़ी हैं .कई बार कार्यों को सफलता प्राप्ति में काफी विलंब भी हुआ ह. इस बात के चलते आप अपने उच्च अधिकारियों से किसी अन्य स्थान पर स्थानांतरण की बात कर सकते हैं.आपको विश्वास है कि आपकी इस इच्छा को आपके उच्च अधिकारी सहमति प्रदान करेंगे. पैसे को कमाना और उसके खर्च करने में संतुलन बनाने का प्रयास करें.आमदनी से अधिक हुआ खर्च आपकी आर्थिक स्थिति को आगे चलकर परेशानी में डाल सकता है.किसी नए घर को खरीदने की योजना भी जल्द ही पूरी होती नजर आ रही है.संतान की उच्च शिक्षा को लेकर धन की व्यवस्था करेंगे.

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते शरीर में कमजोरी अनुभव कर रहे हैं.कुछ समय कार्य से अवकाश लेकर विश्राम करने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसे का सही रूप में सदुपयोग करना आपको बेहतर तरीके से आता है.अपने पैसे को ब्याज पर चलकर अपने आर्थिक स्थिति को और मजबूत करने का प्रयास करेंगे.

रिश्ते: जो रिश्ता आपसे दूर चला गया है. अगर वह करीब आने की इच्छा ही नहीं रखता. तो आप भी उसे खुद से दूर हो जाने दीजिए.

---- समाप्त ----