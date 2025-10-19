Makar Tarot Rashifal 19 October 2025: आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाएं, उधार मांगने की नौबत आ सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of wands

आपका गुस्सैल स्वभाव और दूसरों से झगड़ा करने का आदत आपको किसी बड़ी परेशानी में फंसा सकती हैं. ऐसी संभावना बन रही है. यदि इस समय किसी के साथ संघर्ष विवाद की स्थिति बनी हुई है. तो उसको खत्म करना बेहतर रहेगा. अगर सामने वाला उस विवाद को खत्म करने की इच्छा ना रखता हो. तो आपके लिए आवश्यक यह हैं. कि आप उस विवाद को उसी स्थिति में रहने दे. अपनी तरफ से कोई भी ऐसा कार्य न करें. जिसके कारण वह विवाद और ज्यादा बढ़ जाएं यह समय आपके लिए कठिनाइयां लेकर आ सकता है.

विवाद की स्थिति हो या किसी के कार्यों में हस्तक्षेप करना दोनों ही स्थिति आपके लिए घातक साबित हो सकती हैं. जिसके चलते आप कानूनी कार्यवाही में फंस सकते हैं. और यह भी हो सकता है कि आपको हवालात जाना पड़े. जो कि आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा. धैर्य और स्वयं के साथ इस प्रतिकूल समय को निकल जाने दीजिए. जैसे-जैसे आप समय को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का प्रयास करेंगे. आप अपने व्यवहार में काफी बदलाव आता हुआ देखेंगे.

स्वास्थ्य: बार-बार आंखों के आगे धुंधलापन छाने के कारण किसी वरिष्ठ चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं हो सकता हैं,कि आपको मस्तिष्क संबंधी कोई समस्या हो.

आर्थिक स्थिति: अपनी आमदनी और खर्चे में संतुलन बनाए रखें. आमदनी से अधिक खर्च आपको दूसरे से उधार मांगने की स्थिति में ला सकता है.

रिश्ते: जल्द ही विवाह बंधन में बंध सकते हैं. आप अपने मन चाहे व्यक्ति को अपना जीवनसाथी बना रहे हैं.

