Makar Tarot Rashifal 18 September 2025: मकर राशि वालों की सेहत को लेकर बढ़ सकती है चिंता, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:-Three of cups

लंबे समय बाद पुराने मित्रों से मुलाकात आपको बारिश की बूंदे जैसी ठंडक दे सकती हैं. सभी लोग किसी मित्र के विदेश वापसी को लेकर काफी उत्साहित हो रहे हैं. उसके स्वागत में एक बड़े जश्न की तैयारी की योजना बना सकते हैं. आप किसी मित्र से अपने व्यवसाय में चल रही परेशानियों पर चर्चा करने पर विचार कर सकते हैं. सामने वाले मित्र का व्यवसायिक अनुभव काफी अच्छा होने से आप उसे अपने व्यवसाय में साझेदारी की पेशकश कर सकते हैं. इस समय हो सकता है कि वाला सामने वाला थोड़ा समय सोच विचार कर जवाब देने के लिए मांगे. जिससे आपका मन थोड़ा निराश हो सकता हैं. जीवनसाथी के किसी मित्र के घर विवाह में जाना आपके लिए एक नए अवसर को ला सकता है. उस मित्र की सहायता से नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. इस नौकरी में आपको मनचाही वेतन वृद्धि मिलने की संभावना बन रही है. कभी-कभी लोगों से अपने दु:ख को छुपाना पड़ता है. इस स्थिति में अपनी भावनाओं पर नियंत्रण बनाए रखें.

Advertisement

स्वास्थ्य: परिवार में किसी बच्चे के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई है. किसी अच्छे चिकित्सक को दिखाने की आवश्यकता महसूस कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: बड़े भाई से काफी बड़ी धनराशि दुपहिया वाहन खरीदने के लिए मिल सकती है. यह सामने वाले का आपको दिया हुआ उपहार हो सकता है.

रिश्ते: प्रिया के साथ मुलाकात थोड़ी लड़ाई झगड़े में तब्दील हो सकती हैं. जिससे मन में गुस्सा और चिढ़ की भावना बन सकती है.

---- समाप्त ----