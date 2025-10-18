scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 18 October 2025: आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, मान सम्मान मिल सकता है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 18 October 2025: परिवार में काफी लंबे समय बाद किसी नन्हे शिशु के आगमन की सूचना मिलने से सभी लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं.कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है.

मकर ( Capricorn):-
Cards:-Three of cups

मित्रों के साथ काफी लंबे समय बाद कहीं यात्रा पर जाने का अवसर आ रहा हैं .सभी मित्र इस बात को लेकर काफी उत्साहित हो सकते हैं. किसी पुराने मित्र के विवाह में शामिल होने के लिए आप सभी एक जगह एकत्रित हो रहे हैं.अपनी इस दोस्ती को हमेशा कायम रखने के लिए आप सबने मिलकर एक व्यवसाय को शुरू करने की योजना बनाई है. जल्द ही आप सभी इस योजना को क्रियान्वित करते नजर आएंगे. परिवार में काफी लंबे समय बाद किसी नन्हे शिशु के आगमन की सूचना मिलने से सभी लोग काफी प्रसन्न नजर आ रहे हैं. कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्य की प्रशंसा हो सकती है.

साथ ही आपको अच्छा मान सम्मान मिल सकता है. किसी नई योजना पर कार्य करते समय किसी सहयोगी के साथ बढ़ती हुई नजदीकियां प्रेम में बदल सकती हैं. इस प्रेम को आगे ले जाने का विचार कर सकते हैं. जिसके लिए दोनों अपने परिजनों से बात करेंगे.

स्वास्थ्य: कुछ समय से लीवर में परेशानी चल रही है. तीखे मिर्च मसालेदार भोजन के कारण सूजन हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती हैं. किसी बड़े धन निवेश की योजना पर कार्य कर सकते हैं.


रिश्ते: परिवार में बढ़ते हुए विवाद से बचने के लिए समझौता कर सकते हैं. इससे सभी लोग प्रसन्न होंगे.
 

---- समाप्त ----
