Makar Tarot Rashifal 17 September 2025: किसी से पैसा उधार न लें, नींद न आने की परेशानी हो सकती है

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Devil

कार्य क्षेत्र में आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात कर सकते हैं.जिसका व्यक्तित्व दोहरा हैं.वो कब किस रूप में सामने आए और उसका क्या मतलब हो.कोई इस बात को नहीं जानता है.हालांकि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली ओर अपने ओर खींचने वाला हैं.जो एक बार उसकी बातों में आ जाए.तो वो उसकी प्रशंसा करने लगता हैं.जल्द ही किसी नई परियोजना की शुरुआत के लिए आपको ओर उसे साझेदार बनाया.आपके पूर्व अनुभव उसके साथ कुछ अच्छे नहीं रहे हैं.फिर भी उसकी पूरी कोशिश इस योजना को सफलता पूर्वक पूरी करने की हैं.आप दोनों मिलकर अपने इस कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे.ऐसा आपको पूर्ण विश्वास हैं.कई बार लोगों के दोहरे चरित्र उनकी यादों या घटनाओं को खुद से ओर सबसे दूर रखने का एक प्रयास होता हैं.जीवनसाथी के साथ आपका प्रेम बढ़ता ही जा रहा हैं.इस समय संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद से सभी लोग काफी उत्साहित है.जल्द ही परिवार में किसी नन्हें मेहमान का आगमन सभी के जीवन में खुशियां बिखेर देगा.आप अपने धैर्य और संयम के साथ कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के कठिन प्रयास कर रहे है.

स्वास्थ्य: बुरे लोगों की संगत और बुरे व्यसनों के चलते खुद को बीमार बना रहे हैं.जिसके चलते खानपान की अनियमितता और नींद न आने की परेशानी होने लग रही हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी से पैसा उधार न लें.वक्त प्रतिकूल हैं.सामने वाला अपना पैसा पाने के लिए मारपीट पर उतर सकता हैं.

रिश्ते: अपने किसी करीबी से किसी बात को छुपाकर आप उसके विश्वास को तोड़ रहे हैं.

