Makar Tarot Rashifal 17 October 2025: नुकीली वस्तुओं से खुद को दूर रखें, चोट-दुर्घटना की संभावना है

मकर (Capricorn):-

Cards:The Emperor

कार्य क्षेत्र में कुछ स्थानांतरण हो सकते हैं. इन स्थानांतरणों के पश्चात आने वाले नए सहयोगी या अधिकारी अलग-अलग जगह से आपके साथ कार्य करने आ सकते हैं. इस समय सभी लोगों को एक दूसरे के बीच सामंजस्य से स्थापित करने में काफी कठिनाइयों नजर आ रही हैं. ऐसी स्थिति में कोई एक अनुभवी उच्च अधिकारी ने आप सभी के बीच संबंध से स्थापित करने की कोशिश शुरू कर सकते हैं धीरे-धीरे ही सही आप लोग एक दूसरे से बातचीत करके अपना ज्यादा समय अपने कार्य को पूरा करने में लगाएंगे.

किसी भी तरह के नुकीली वस्तु से खुद को दूर रखें. हो सकता है कि आपको काफी गंभीर चोट आ जाएं. इस समय अपने माता-पिता का विशेष ख्याल रखें. आप पाएंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा उनको परेशान करने की किसी व्यक्ति की उनको परेशान करने की मंशा बन रही हो और उनके आपसे दूर रहने की सोच कर वह उनको आसानी से परेशान कर सकता है. यदि आपको ऐसी किसी बात की आशंका है. तो आप चीजों को अपने हिस्सा अनुरूप सही करने का प्रयास कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: नाक की हड्डी बढ़ने से सांस लेने में परेशानी होने लगी है. चिकित्सक ने कुछ समय रुक कर शल्य चिकित्सा करवाने की बात कह सकता है

आर्थिक स्थिति: जीवनसाथी को खर्चे के पैसे दे सकते हैं. इसके बावजूद भी वह आपसे और पैसों की मांग कर रहा है.

रिश्ते: रोने रोने से कभी भी आप किसी इंसान को अपना नहीं बना सकते. इस तरह आप उसके सामने अपनी कमजोरी व्यक्त करते हैं.

---- समाप्त ----