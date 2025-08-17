Makar Tarot Rashifal 17 August 2025: मकर राशि वालों को लेना पड़ सकता है कर्ज, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of wands

किसी से भी बेवजह उलझने की आदत को सुधारने का प्रयास करें. अन्यथा भविष्य में आप किसी बड़ी परेशानी में पड़ सकते है. जरूरत से ज्यादा वाचलता भी अच्छी नहीं होती है. सोच समझकर दूसरे से बात करें. सामने वाले पर टीका टिप्पणी करेंगे. तो लोग आपसे दूर रहना ही बेहतर समझेंगे. अपनी आदतों और आचरण में परिवर्तन लाएं. इससे ना केवल परिवार में सम्मान मिलेगा,अपितु कार्य क्षेत्र में भी लोग आपका सम्मान और प्रशंसा करेंगे हालांकि कार्य क्षेत्र में आपके कार्यों को सराहा जाता आया हैं. लेकिन कई बार आपके अकड़ भरे स्वभाव के चलते लोग अपने बीच में आपको शामिल करना पसंद नहीं करते. परिजनों के साथ ज्यादा क्रोध और चिड़चिड़ाहट को परिवर्तित कीजिए. परिवार का वातावरण सुखमय होने लगेगा. किसी योजना की सफलता आपके उच्च अधिकारियों की प्रशंसा दिला सकती हैं. इस योजना में जो आपके सहयोगी रहें,उनका योगदान न भूले. सभी लोग मिलकर इसका श्रेय लें. अपने से छोटे लोगों या पद पर कार्यरत लोगों को कमतर न समझें. सभी के साथ नम्रता पूर्ण व्यवहार रखें.

Advertisement

स्वास्थ्य: आग के समीप कार्य करते समय चाहे वो रसोई से संबंधित हो,पूजा से या किसी अन्य वजह से. थोड़ा सतर्क रहें. जलने की संभावना बन सकती हैं.

आर्थिक स्थिति:यदि किसी से कुछ धन राशि उधार ले रखी हो. तो समय पर वापस करने की कोशिश करें.

रिश्ते:नाराजगी की जगह शांति और सुकून रिश्तों में मजबूती लाने में सहायक रहता है.

---- समाप्त ----