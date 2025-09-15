Makar Tarot Rashifal 15 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn)

Cards:- The World

जीवन में कोई बड़ी खुशखबरी मिलने की संभावना दिखाई दे रही है. काफी समय से अटके हुए व्यवसाय में तेजी आ सकती है. धीरे-धीरे आप व्यवसाय में सफलता को प्राप्त करते नजर आएंगे. नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है. लंबे समय से संतान सुख की इच्छा जल्दी पूरी होने की उम्मीद बन गई है. कार्यक्षेत्र में अपनी काबिलियत को सबके सामने ला सकते हैं. जल्द ही नौकरी में कुछ बड़े अवसर आने वाले हैं. इन अवसरों में से सही अवसर का चयन कर सफलता प्राप्त करें. यह सफलता अत्यधिक मुनाफा लेकर आएगी. पुराने व्यवसाय को छोड़कर किसी नए व्यवसाय में हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे. हो सकता हैं, कि शुरू में कुछ परेशानियां आए. पर जल्द ही सब कुछ पहले से बेहतर होने लगेगा. विदेश से कोई मित्र लंबे समय बाद वापस आ रहा है. आप सभी मित्र उसके साथ समय व्यतीत करने के लिए उत्साहित होंगे. यदि कुछ बातें ऐसी हो. जिनको घर में बताना जरूरी हो,तो अवश्य बताएं. बातों को छुपा कर रखना रिश्तो को बिगाड़ सकता हैं.

स्वास्थ्य:बुरे व्यसनों में पड़कर आपने अपनी शारीरिक स्वास्थ्य को बिगाड़ लिया है. जिसके चलते शरीर में खून की कमी हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी दोस्त को पैसा देकर आप थोड़ी परेशानी में पड़ गए हैं. पैसा वापस मांगने पर दोस्त अभी और समय मांग रहा है.

रिश्ते: जीवनसाथी से बहुत सारे राज छुपा कर रखना बहुत महंगा पड़ गया है. अचानक से कुछ बातें सामने आने से आपका वैवाहिक जीवन परेशानी में पड़ सकता है.

---- समाप्त ----