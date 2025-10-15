Makar Tarot Rashifal 15 October 2025: अच्छा उपहार मिल सकता है, धन को व्यर्थ खर्च न करें

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Chariot



अपने परिवार के साथ किसी नए स्थान पर जाकर नई शुरुआत करेंगे.कुछ परिस्थितियां आपके जीवन में ऐसी आ गई थी.जिसके चलते ये परिवर्तन करना पड़ सकता हैं.नए स्थान पर किसी व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं.और साथ ही नौकरी की तलाश भी जारी हैं.किसी कार्य के सिलसिले में कुछ यात्राएं करना पड़ सकती हैं.ये यात्राएं किन्हीं दूरस्थ स्थानों से लेकर विदेश तक हो सकती हैं.किसी कार्य को लेकर परिजनों के साथ कुछ विवाद हो सकता हैं.सही और गलत के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करेंगे.गलत लोग और गलत बात चाहे कितनी भी प्रिय क्यों न हो.उनका साथ न दें.

इससे आपकी छवि दूसरों के सामने बिगड़ सकती हैं.प्रिय के परिजनों से थोड़ा मतभेद होने के कारण परिजन इस रिश्ते को स्वीकार करने से मना कर सकते हैं.सभी लोगों को पुनः समझाने का प्रयास करेंगे.बोली में अपशब्दों का उपयोग न करें.अगर पूरी तरह अपशब्दों का प्रयोग कम नहीं कर पा रहे.तो कोशिश करें कि सम्माननीय और बड़े बुजुर्ग लोगों के साथ इनका उपयोग न करें.

स्वास्थ्य: कमर दर्द के चलते झुकना भी मुश्किल हो रहा हैं.चिकित्सक ने किसी अच्छे फिजियोथैरेपिस्ट से परामर्श करने की सलाह दी हैं.

आर्थिक स्थिति: माता से कोई अच्छा उपहार मिलने से मन में प्रसन्नता बनी हुई है.धन को व्यर्थ खर्च न करें.

रिश्ते: किसी भाई के ससुराल पक्ष में किसी मांगलिक कार्य होने से सभी लोग शामिल हो सकते हैं.



---- समाप्त ----