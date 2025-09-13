Makar Tarot Rashifal 13 September 2025: मकर राशि वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn)

Cards:- The Fool

जीवन में सामान्य तौर तरीकों से आपको चिढ़ हो सकती हैं. आप कार्यों को अपनी शैली और अपनी सोच के अनुसार करने का प्रयास करते आए हैं. इसी स्थिति में किसी की रोका टोकी या दखल आपके कार्यों की सफलता को प्रभावित कर सकती हैं. जो लोग आपसे पूर्व परिचित हैं. वो आपके इस स्वाभाव को जानते हुए कार्य की संपूर्ण जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ देते है. सच बोलने और गलत बात या कार्य का समर्थन न करने की आदत के कारण नौकरी में जल्दी जल्दी स्थानांतरण प्राप्त होते आए हैं. जल्द ही किसी नई जगह पर जाना पड़ सकता हैं. इस नई जगह के साथ कुछ अच्छे बदलाव भी आ सकते है. अपने प्रियजनों,जीवनसाथी और करीबी लोगों की बातों को अनसुना न करें. किसी भी तरह के जोखिम को उठाने से पहले उसकी बारीकियों को समझने का पूरा प्रयास करें. और फिर ही आगे बढ़ें. आपकी जरा सी भी चूक आपको बड़ी मुसीबत में फंसा सकती हैं.

Advertisement

स्वास्थ्य: इस समय गर्भवती महिलाएं अपना खास ख्याल रखें. मौसम में बदलाव काफी प्रभावित कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: पहले से बेहतर हो रही सकती हैं. थोड़ा धन खर्च को सीमित करें.

रिश्ते: माता के साथ आपके रिश्ते पहले से मजबूत हो सकते हैं. कहीं घूमने की योजना बना सकते हैं.

---- समाप्त ----