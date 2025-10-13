Makar Tarot Rashifal 13 October 2025: धन निवेश का प्रतिफल मिलेगा, यात्रा पर जा सकते हैं

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of swords



अपनी निजी बातों को कार्य क्षेत्र में लोगों के साथ साझा ना करें. हो सकता हैं, कि आपकी कार्यों की सफलता को देखकर कोई सहयोगी ईर्ष्यावश उन निजी बातों को सार्वजनिक कर दें. जिसके कारण आपको मान सम्मान की हानि हो.कुछ लोग आपके साथ व्यवहार को इतना संयमित बनाए रखते हैं. कि आप उनकी असल मंशा को समझ ही नहीं पाते हैं.सामने वाले का सरल स्वभाव आपको उसका सहयोग करने को प्रेरित करता है.और आप बिना किसी स्वार्थ के उसका सहयोग तन, मन और धन से कर सकते हैं.कई बार इस सहयोग की आपको बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है. सामने वालाआपको किसी ऐसी परेशानी में फंसा सकता हैं.जिससे बाहर निकालने के लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़े.

यह भी हो सकता हैं, कि उस परेशानी से बाहर निकालने के लिए आपको काफी पैसा भी देना पड़ जाएं. वर्तमान परिस्थितियों किसी भी व्यक्ति पर बिना सोचे समझे विश्वास करने की नहीं है. सामने वाला कब किस मंशा से आपके कार्यों में दखल दे रहा हैं.यह कई बार आप समझ ही नहीं पाएंगे.अपने परिवार में किसी ऐसे व्यक्ति को दखल न देने दें. जो की आपका परिचित न हो.परिस्थितियों कुछ ऐसी संभावना व्यक्त कर रही हैं. कि कोई व्यक्ति आपकी पारिवारिक जीवन में विवाद उत्पन्न करने की कोशिश कर सकता है.इस व्यक्ति का संबंध कहीं ना कहीं आपके आपके जीवन साथी के अतीत से होगा.

स्वास्थ्य: आंखों में कुछ समय से धुंधलापन आ चुका हैं. जिसके चलते चिकित्सक आपको नजर का चश्मा लगाने की सलाह दे चुके हैं.किंतु अपने आकर्षण के चलते आप नजर का चश्मा लगाने से कतरा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल प्राप्त न होने के कारण आप किसी बड़े निवेश का बने से आशंकित हो सकते हैं.



रिश्ते: प्रिय के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं.इस जगह पर आने की आपकी इच्छा काफी समय पूर्व से बनी हुई हैं.

---- समाप्त ----