Makar Tarot Rashifal 12 September 2025: मकर राशि वालों की बढ़ेगी पारिवारिक अशांति, जानें कैसा रहेगा आज का दिन

मकर (Capricorn):-

Cards:- Seven of wands

अपने व्यवहार से आप सबके बीच अकेले पड़ गए हैं. आपका दूसरों की बातों को अनसुना करने का स्वभाव लोगों को आपसे दूर कर सकता हैं. आप सामने वाले लोगों की किसी भी बात को सुनना या समझना ही नहीं चाहते हैं. इस समय कुछ बाधाएं कार्य क्षेत्र में आती जा रही हैं. जिससे आपके कार्यों की गति और सफलता प्रभावित हो सकती हैं. इस समय धैर्य और संयम के साथ कार्यों को पूरा करें. किसी अधिकारी के साथ हुई अनबन से आप स्वयं पर संदेह कर सकते हैं. आपके मन में आंतरिक संघर्ष चल सकता हैं. परिजनों की अपेक्षाओं और कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ देने का दवाब आपको थका सकता हैं. हो सकती हैं, कि स्थिति ऐसी बिगड़ जाएं. कि इच्छाशक्ति के अभाव में आपकी हिम्मत जवाब दे जाएं. बिना सोचे समझे निर्णय लेना,अनावश्यक जिद,गुस्सा और वाद विवाद आपके लिए असफलता का मार्ग बना देगी. अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको मुश्किल में डाल देगा.

स्वास्थ्य: किसी के साथ हाथापाई में चोट लगने की संभावना बनी हुई हैं. किसी भी स्थिति में किसी के साथ

मारपीट न करें.

आर्थिक स्थिति: परिवार में संपत्ति को लेकर झगड़ा बढ़ता जा रहा हैं. पैसों के लेनदेन को लेकर सभी लोगों के बीच तनाव बना हुआ हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ समय व्यतीत न कर पाने को लेकर मन दुःखी हो रहा हैं. सामने वाला नौकरी के चलते दूसरे स्थान पर जा सकता हैं.

---- समाप्त ----