Makar Tarot Rashifal 12 October 2025: कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती है, पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: काफी समय से किसी ऐसे रिश्ते को निभा रहे हैं, जिसमें मान और सम्मान की कोई जगह नहीं बची है. चाहते हुए भी आप उस रिश्ते से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं

मकर (Capricorn):-
Cards:- Death 
कार्य क्षेत्र में किसी अधिकारी के जाने से अचानक से पूरा वातावरण भोजन सा हो गया है उन अधिकारी का उसे अधिकारी का व्यवहार और कार्य कुशलता सभी लोगों को काफी प्रभावित करती करती आई है अब किसी नए अधिकारी के आने की सूचना उनकी जगह प्राप्त हो सकती हैं. इस बात को लेकर सभी लोग आशंकित हो रहे हैं. कि आने वाला अधिकारी कैसा होगा. कुछ नए लोगों के साथ मुलाकात हो सकती हैं. जो आगे चलकर आपको एक बड़ी परेशानी में फंसा सकती है.

इस बात को लेकर सभी लोग काफी परेशान बने हुए हैं. काफी समय से किसी ऐसे रिश्ते को निभा रहे हैं, जिसमें मान और सम्मान की कोई जगह नहीं बची है. चाहते हुए भी आप उस रिश्ते से खुद को दूर नहीं कर पा रहे हैं. बार-बार उस व्यक्ति का आपको परेशान करना और साथ ही आपके परिजनों को आपकी कुछ निजी बातों को बताने की धमकी देने के चलते आप उसे व्यक्ति को अभी तक छोड़ नहीं पा रहे थे. अचानक से आपने उसे व्यक्ति के साथ अपने सारे संबंध तोड़कर खुद को इस रिश्ते से आजाद करने का फैसला कर लिया है. 

स्वास्थ्य: आंखों में जलन और लालिमा बढ़ सकती हैं. इस समय घरेलू उपचार न करके चिकित्सक से परामर्श लेना बेहतर रहेगा. 

वाणी-गुस्से पर नियंत्रण रखें, किसी के साथ बुरा व्यवहार न करें 
आमदनी का कुछ हिस्सा दान कर सकते हैं, मन को शांति और सुकून मिलेगा 
स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें, जल्दबाजी और तेज गति से वाहन न चलाएं 
जोखिम भरे कार्यों में पैसा न लगाएं, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से दूर रहें 
साझेदारी में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, अच्छा मुनाफा मिल सकता है 

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया उधार उसने ब्याज सहित वापिस किया हैं. इस बात से मन प्रफुल्लित हो सकता हैं. 

रिश्ते: अपने प्रिय के साथ किसी नए स्थान पर जा सकते हैं. वहां आप सबके लिए खरीदारी कर सकते हैं. 

