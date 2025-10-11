scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 11 October 2025: आत्मविश्वास बढ़ेगा, बड़ी धनराशि मिल सकती है

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: ये किसी ऐसे व्यक्ति ने उत्पन्न की हैं, जो आपकी कामयाबी और पहचान से ईर्ष्या करता आ रहा हैं. जल्द ही उस व्यक्ति की मंशा आपके सामने आ सकती हैं.

capricorn horoscope
मकर (Capricorn):-
Cards:- King of wands

अपने पिता की आपके कार्यों और आपके निजी जीवन में दखलअंदाजी से आप परेशान हो सकते हैं. जिसके चलते आप उनसे आपके कार्यों से दूर रहने की बात कह सकते हैं. इस बात से उनके मन को आघात पहुंच सकता हैं. धैर्य और संयम के साथ उनको इस मनाही का कारण समझा सकते हैं. आपके कार्यों में कुछ रुकावटें अचानक से आ सकती हैं. ये किसी ऐसे व्यक्ति ने उत्पन्न की हैं, जो आपकी कामयाबी और पहचान से ईर्ष्या करता आ रहा हैं. जल्द ही उस व्यक्ति की मंशा आपके सामने आ सकती हैं.

इस बात से अंजान वो अपने कार्यों को पूरा कोशिश कर रहा हैं. जल्द ही आप उसके गलत इरादों को सबके सामने ला सकते हैं. इस समय आपको अपने आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहिए. और अपने किए गए फैसलों पर दृढ़ता दिखाना चाहिए. यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं. तो किसी वरिष्ठ पुरुष के सहयोग से आपको मनोनुकूल नौकरी मिल सकती हैं. इस समय अपने स्वास्थ्य को लेकर सजग रहें. अत्यधिक परिश्रम आपको बीमार कर सकता हैं. 

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा कार्य करना और पूरी नींद ना लेना. आपको बीमार कर सकता हैं. 

आर्थिक स्थिति: पिता से नए जीवन की शुरुआत के लिए बड़ी धनराशि मिल सकती हैं. जिससे आप घर के लिए साजोसज्जा के सामान खरीद सकते हैं. 

रिश्ते: जीवनसाथी के परिवार में किसी बड़े मांगलिक कार्य का आयोजन हो रहा हैं. जिसमें आप अपना पूरा सहयोग देंगे.

