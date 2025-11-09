Makar Tarot Rashifal 9 November 2025: नौकरी की तलाश पूरी होगी, पुराना दर्द उभर सकता है

मकर (Capricorn):-

Cards:- Five of wands

वर्तमान स्थिति में हर क्षेत्र और हर स्थान में प्रतिस्पर्धा है.इस समय आप बिना चोट खाएं या बिना दूसरों को नुकसान पहुंचा किस तरह अपनी योग्यता और काबिलियत के बल पर कार्यों में सफलता प्राप्त करते हैं. ये ही आपकी परीक्षा है. आपको हर क्षण संयम और धैर्य बरतते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करना पड़ सकता है. कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारी का पक्षपात पूर्ण व्यवहार कुछ सहयोगियों के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता हैं.

इस समय किसी बड़ी परियोजना के लिए कुछ लोगों का चयन किया जा सकता है. आप आशावान है, कि इस परियोजना में आपको जरूर अवसर प्राप्त होगा. ये संभव हैं, कि आपकी ये सोच गलत साबित हो. सामने वाला अपने पक्षपात पूर्ण व्यवहार के चलते अपने करीबी लोगों को इस परियोजना में मौका दे सकता हैं.जिसके चलते आपके मन में सामने वाले के प्रति द्वेष उत्पन्न हो सकता हैं.इस स्थिति में आप जीवन में निराशा और चिड़चिड़ापन का सामना कर सकते हैं.आपको इस समय अपने विचारों में नकारात्मकता लाने से बचना चाहिए.किसी नई नौकरी की तलाश कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी पुराने दर्द का फिर से उभरना पहले से ज्यादा कष्टकारी हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी निवेश में लगाया हुआ पैसा अभी अटक सकता हैं.

रिश्ते: पति पत्नी के बीच की अनबन अब पहले से ज्यादा बढ़ सकती हैं.

