Makar Tarot Rashifal 7 November 2025: मकर राशि वाले कार्यों में दिखाएं धैर्य और संयम, पीठ दर्द की हो सकती है समस्या

मकर (Capricorn):-

Cards:- Strength

आप कोई ऐसी बात अपने परिजनों के समक्ष रखना चाहते है. जिसको बताने के लिए आपको काफी हिम्मत जुटाना पड़ सकती है. यह बात आपके परिजनों को काफी तनाव दे सकती हैं. इस बात को लेकर आप परेशान हो रहे है. किंतु इस बात की गंभीरता के चलते यह बात आपको जल्द से जल्द सभी के समक्ष लाना ही पड़ेगी. कुछ बातों और स्थितियों को यदि आप गुस्से या क्रोध से हल करने का प्रयास करते हैं. तो उसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त नहीं होती है. उसके वजह यदि आप प्यार और मधुरता से इन स्थितियों से बाहर निकलने का प्रयास करेंगे. तो आप धीरे-धीरे खुद को सफल पाएंगे. इस बात को समझने का प्रयास करना चाहिए. आप धैर्य और संयम के साथ अपने कार्यों को पूरा करने का प्रयास करें. किसी बड़े कार्य को पूरा करते समय आपको अपने मनोबल को ऊंचा बनाए रखना आवश्यक है. ऐसी स्थिति में किसी भी कठिनाई का सामना करते वक्त अपने मनोबल को कमजोर ना पड़ने दे.

स्वास्थ्य: अत्यधिक व्यायाम के चलते पीठ में काफी दर्द होने की शिकायत बढ़ सकती है. जिसके लिए आप अपने व्यायाम प्रशिक्षक से बात कर सकते है.

आर्थिक स्थिति: किसी को पैसा देते समय लिखापढ़ी अवश्य कर लें. हो सकता हैं, कि किसी स्थिति में सामने वाला इस लिखा पढ़ी के खिलाफ हो जाएं.

रिश्ते: अपने भाइयों के साथ किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत करने पर विचार कर सकते हैं. जो कि कम लागत में अच्छा मुनाफा दे सके.

