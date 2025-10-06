scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 6 October 2025: आर्थिक नुकसान हो सकता है, कार्यशैली में बदलाव लाएं

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 6 October 2025: इस समय शक की भावना उत्पन्न न होने दें. हो सकता हैं कि आपका प्रिय आपको अचंभित करने के लिए आपके सहयोगी के साथ किसी ऐसी योजना को बना रहा हो.

मकर (Capricorn):-


Cards:- The Tower

आपका प्रिय आपके कार्य क्षेत्र में किसी सहयोगी के साथ मुलाकात कर रहा है. इस बात का पता आपको किसी अन्य व्यक्ति से चल सकता है. प्रिय के साथ इस बात की सच्चाई को जानने का प्रयास कर सकते हैं. इस समय शक की भावना उत्पन्न न होने दें. हो सकता हैं,कि आपका प्रिय आपको अचंभित करने के लिए आपके सहयोगी के साथ किसी ऐसी योजना को बना रहा हो.  जिससे कि आपको खुशी प्राप्त हो. इस समय दूसरों की बातों को बहुत ज्यादा महत्व देने की जगह, अपने प्रिय से इस विषय पर चर्चा करना बेहतर रहेगा.

कई बार छोटी-छोटी बातों को बढ़ा चढ़ा कर सामने वाले के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाता हैं. जिसके चलते रिश्तों में गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं. कार्य क्षेत्र में किसी कार्य को अनैतिक तरीके से पूरा करना आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है. उच्च अधिकारियों के समक्ष इस बात के आने से आपकी नौकरी जाने की संभावना हो सकती है. यदि किसी कार्य में अपेक्षित सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है. तो कोशिश करें अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की. अनैतिक तरीके से पूरा किए गए कार्य न केवल आपकी मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल कर देंगे. साथ ही लोगों का विश्वास को भी आपके ऊपर से भी उठा देंगे. 

स्वास्थ्य: जुकाम और गले की खराश दोनों मिलकर आपकी वाणी को अवरुद्ध कर सकती हैं. जिसके चलते आपकी वाणी में कर्कशता आ सकती है. 

आर्थिक स्थिति: कुछ समय पूर्व किसी योजना में लगाए गए धन को वापस पाने की कोशिश अभी नाकाम सिद्ध हो रही है.  सामने वाला कुछ समय रुकने की बात कह सकता हैं. 

रिश्ते: किसी के साथ इस हद तक मजाक ना करें. कि उस मजाक के चलते लोगों के बीच आपकी छवि ही खराब हो जाए.

---- समाप्त ----
