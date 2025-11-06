scorecardresearch
 

Makar Tarot Rashifal 6 November 2025: मकर राशि वालों का प्राप्त हो सकता है अच्छा प्रतिफल, मानसिक तनाव से मिलेगी मुक्ति

Aaj ka Makar (Capricorn) Tarot Card Horoscope, 6 November 2025: ऐसी स्थिति में आपको उसे कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की चुनौती मिल सकती है.  हालांकि परेशानियां ज्यादा है.  

मकर (Capricorn):-
Cards:- The Moon

जीवन के इस पड़ाव पर आकर कुछ ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है.  जिसके बारे में आपको पहले से कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होगी. कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ आपको नई जगह पर स्थानांतरित किया जा सकता है.  जिस जगह पर आपको स्थानांतरित किया गया है. उस कार्य क्षेत्र की शुरुआत कुछ समय पूर्व होने के कारण अभी मूलभूत सुविधाएं भी पूरी तरह उपलब्ध नहीं है.  ऐसी स्थिति में आपको उसे कार्य क्षेत्र में अपनी परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने की चुनौती मिल सकती है.  हालांकि परेशानियां ज्यादा है.  फिर भी आप इन चुनौतियों को स्वीकार कर अपने सहयोगियों के साथ उस परियोजना को पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. अपनी सकारात्मक सोच और कार्य को ध्यान पर केंद्रित कर आप धीरे-धीरे सफलता की धर्म कदम बढ़ाने शुरू कर सकते हैं. आपके वैवाहिक जीवन में कोई तीसरा आकर हस्तक्षेप कर सकता है. आने वाला यह व्यक्ति आपके जीवन साथी के अतीत से गहरा जुड़ाव रखता है.  इस बात के चलते आप दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो सकता है.  अपने परिवार की शांति और खुशियों को बरकरार रखने के लिए आप कुछ समय जीवनसाथी से अलग होकर रहने का विचार कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य:योगा और  ध्यान साधना से अपने मानसिक तनाव को कम करने का प्रयास करेंगे.  इस समय कार्य की अधिकता होने के कारण मानसिक तनाव बढ़ सकता है. 

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी योजना में लगाया गया धन डूब सकता है. इस योजना से आपको अच्छे प्रतिफल की प्राप्ति होने की उम्मीद बनी हुई थी जिसके चलते आप परेशान हो सकते हैं. 

रिश्ते: लोगों के साथ किया गया आपका व्यवहार इस बात पर निर्भर करता है.  कि सामने वाले आपके साथ किस तरह का व्यवहार करना पसंद करते हैं. 

---- समाप्त ----
