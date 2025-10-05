Makar Tarot Rashifal 5 October 2025: नए प्रेम संबंध में बंध सकते हैं, धन निवेश करेंगे

मकर (Capricorn):-

Cards:- Ten of cups

काफी कठिन समय और जटिल परिस्थितियों से बाहर निकालने के बाद अब जीवन में स्थिरता आ सकती है. कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव को दूर करने के लिए परिवार के साथ किसी आनंदमय यात्रा की तैयारी कर रहे हैं. एक कार्य की समाप्ति सफलतापूर्वक हो चुकी है. अब अगले कार्य की योजना से पूर्व अपने विचारों की उथल-पुथल को समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. जिसके चलते कार्य से कुछ समय विश्राम लेकर अपने परिवार के साथ वक्त गुजर ने की योजना बनाई है.

परिवार की सुख समृद्धि के लिए किसी नए घर को खरीदने की इच्छा भी जल्द पूरी होती नजर आएगी. परिवार में किसी नन्हे मेहमान का आगमन भी हो सकता है. यह भी हो सकता हैं,कि पदोन्नति के साथ वेतन वृद्धि की प्राप्ति आपको उत्साहित कर जाए. यदि आप अतीत में हुए अतीत में टूटे हुए प्रेम संबंध के कारण नए प्रेम संबंध बनाने से डर रहे हैं तो निश्चिंत रहिए जल्द ही नए प्रेम संबंध में बंध सकते हैं. यह प्रेम संबंध स्थाई होगा. और आप दोनों भविष्य में विवाह संबंध में बंध सकेंगे.

स्वास्थ्य: कुछ समय पूर्व किसी एलर्जी के चलते शरीर में खुजली होने की शिकायत हो गई थी. सही उपचार से आप इस शिकायत का निवारण हो रहा हैं.

आर्थिक स्थिति: पैसों की आवक जावक अच्छी बनी हुई है. कुछ समय पूर्व किए गए धन निवेश का अच्छा प्रतिफल जल्दी मिलता नजर आएगा.

रिश्ते: काफी समय बाद जीवनसाथी और संतानों के साथ अच्छा समय व्यतीत कर सकते हैं. इस समय की मीठी यादें लंबे समय तक आपको उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखेंगी.

