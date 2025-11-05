Makar Tarot Rashifal 5 November 2025: मकर राशि वालों को निवेश से होगा फायदा, नई नौकरी का मिल सकता है प्रस्ताव

मकर (Capricorn):-

Cards: Temperance

कुछ समय से आप ऐसा महसूस कर सकते हैं. कि कार्यों को करते समय आप थोड़ा विचलित हो रहे हैं. साथ ही कार्य करते समय आप दुविधा महसूस कर रहे कर सकते हैं. इस दुविधा और विचलन की स्थिति को दूर करने के लिए आप ध्यान साधना का सहारा ले सकते हैं. आप इस चीज को महसूस करेंगे. कि धैर्य और संयम की कमी के कारण कार्यों को करते समय आप बहुत अधिक दुविधा महसूस करने लगे हैं. अपने स्वभाव में परिवर्तन लाकर आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं. धैर्य, आत्मविश्वास और संयम के बिना कार्य को पूरा करते समय सफलता प्राप्ति में संदेह हो सकता है. कार्य करते समय आप दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करें और ना ही कोई ऐसी हरकत करें. कि सामने वाला आपके खिलाफ कदम उठाने पर मजबूर हो जाएं. व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में संतुलन लाने का प्रयास करें. किसी एक को भी ज्यादा महत्व देने के कारण दूसरे की स्थिति खराब हो सकती है. जिसके कारण आपको आगे चलकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं. यदि परिवार में कुछ लोग आपके खिलाफ हो गए हैं. तो इस समय आपको उन रिश्तों को ठंडे दिमाग से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए. जरा सी भी गहमागहमी या भाषा के अभद्रता आपके रिश्तों को और अधिक खराब बना सकती है. इस समय इस बात का ध्यान रखें. कि आप रिश्तो को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं,खराब करने का नहीं. शीघ्रता में कोई भी निर्णय लेने के लिए किया गया प्रयास आपका निर्णय को खराब कर सकता है. अच्छे से सोच समझकर निर्णय लेना आपके जीवन में संतुलन ला सकता हैं. यदि आप सही निर्णय को लेने में परेशानी अनुभव कर रहे हैं. तो अपने करीबी या मित्रों की सहायता से सही निर्णय ले सकते हैं.

स्वास्थ्य: यदि काफी समय से आप सर्दी जुकाम से परेशान हो रहे हैं. तो सिर्फ घरेलू उपचारों पर निर्भर रहने की जगह चिकित्सक से परामर्श कर लेना बेहतर रहेगा.

आर्थिक स्थिति: अचानक कहीं से धन लाभ हो सकता है. इस पेज का उपयोग आप अपने घर की सजावट की वस्तुओं को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: समय अनुकूल है. यदि आप प्रिय के साथ विवाह करने की इच्छा रखते हैं. तो आप दोनों के परिजन इस विवाह को सहमति दे देंगे.

