Makar Tarot Rashifal 4 October 2025: संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिल सकता है, फ्रैक्चर की संभावना है

मकर (Capricorn):-

Cards:- The Emperor

आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करने पर विचार कर सकते हैं. जो आपसे काफी अधिक आयु वाला हो. शुरू में इस व्यक्ति इस तरफ आप ज्यादा आकर्षित नहीं हुए होंगे. किंतु धीरे-धीरे आप दोनों के बीच आकर्षण और प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है.अपने परिजनों के समक्ष इस बात को रखने में थोड़ी हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं. आप इस बात को लेकर दुविधा में है, कि क्या आपके परिजन इस रिश्ते को स्वीकार करेंगे भी या नहीं.हालांकि आप स्वयं समझदार हैं. और जानते हैं, कि आपका निर्णय गलत साबित नहीं होगा.

फिर भी परिजनों की राय इस विषय पर सकारात्मक होगी या नहीं. इस बात को लेकर मन में चिंता बनी हुई है. कार्य क्षेत्र में कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ रहा है. जो एक समझौते पर आधारित है. इस स्थिति के चलते आप काफी संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं. किंतु सभी परिस्थितियों सभी परिस्थितियों को देखते हुए आप इस समझौते पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगा सकते हैं. पिता या पिता तुल्य व्यक्ति आपके साथ कुछ अनुभव भरी बातें साझा कर सकते हैं. इन बातों से आपको अपनी समस्या का समाधान मिल सकता है.

स्वास्थ्य: किसी जगह पर फिसलने के कारण कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो सकता है.जिस कारण काफी समय तक आपका चलना फिरना बंद हो जाएगा.

आर्थिक स्थिति: पिता से संपत्ति में एक बड़ा हिस्सा मिलने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही हैं.ससुराल पक्ष से साझेदारी का प्रस्ताव मिल सकता हैं.

रिश्ते:अपनी दादी की तरफ के लोगों से मिलने का मौका मिल सकता है.दादी के साथ उनसे मिलने जा सकते हैं.

